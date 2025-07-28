Як пройшов “вологий” Гран-прі Бельгії: огляд етапу Формули 1

Фанати Формули 1 погодяться, що кваліфікація на спринт була подекуди цікавішою за сам заїзд. Головною сенсацією було те, що Ferrari та Mercedes-AMG взагалі не потрапили до топ-10 повними складами. Спринт виявився не дуже багатим на події: Макс Ферстаппен пройшов Ландо Норріса та виграв заїзд.

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Після основної кваліфікації перший ряд знову був за гонщиками McLaren: Норріс – перший, за ним Піастрі. Третім був Шарль Леклер, а Макс Ферстаппен – лише четвертим. В Неділю в Спа були сильні зливи й через це старт гонки було відкладено більш ніж на годину.

Дистанцію заїзду скоротили до 44 кіл, а старт відбувався після трьох кіл за машиною безпеки. Проте, після того, як сейфетікар повернув в бокси, почалась активна боротьба за лідерство, переможцем якої виявився Оскар Піастрі.

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Ландо Норріс намагався переграти напарника за допомогою більш жорсткого типу гуми, проте коротка дистанція заїзду та відносно низька температура асфальту, дозволили австралійцю доїхати до фінішу на одному комплекту шин Medium.

Також фанів порадував Льюїс Хемілтон, який після старту з кінця пелетону через заміну силової установки зміг ефектно прорватись аж на 7 позицію. Після цієї перемоги Оскар Піастрі збільшив свою перевагу над Ландо Норрісом в заліку пілотів до 16 очок.

Він має 266 залікових балів, тоді як у британця всього 250. Третім йде Макс Ферстаппен зі 185 очками. В Кубку конструкторів ситуація очевидна: McLaren з 516 очками домінує над Ferrari, що йдуть другими з 248 очками. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Угорщині вже 3 серпня на трасі Хунгароринг.