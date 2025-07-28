Как прошел "влажный" Гран-при Бельгии: обзор этапа Формулы 1

Фанаты Формулы 1 согласятся, что квалификация на спринт была иногда интереснее самого заезда. Главной сенсацией было то, что Ferrari и Mercedes-AMG вообще не попали в топ-10 полными составами. Спринт оказался не очень богатым на события: Макс Ферстаппен прошел Ландо Норриса и выиграл заезд.

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После основной квалификации первый ряд снова был за гонщиками McLaren: Норрис – первый, за ним Пиастри. Третьим был Шарль Леклер, а Макс Ферстаппен – лишь четвертым. В воскресенье в Спа были сильные ливни и поэтому старт гонки был отложен более чем на час.

Дистанцию заезда сократили до 44 кругов, а старт происходил после трех кругов за машиной безопасности. Однако, после того, как сейфтикар вернул в боксы, началась активная борьба за лидерство, победителем которой оказался Оскар Пиастри.

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Ландо Норрис пытался переиграть напарника с помощью более жесткого типа резины, однако короткая дистанция заезда и относительно низкая температура асфальта, позволили австралийцу доехать до финиша на одном комплекте шин Medium.

Также фанов порадовал Льюис Хэмилтон, который после старта с конца пелетона из-за замены силовой установки смог эффектно прорваться аж на 7 позицию. После этой победы Оскар Пиастри увеличил свое преимущество над Ландо Норрисом в зачете пилотов до 16 очков.

Он имеет 266 зачетных баллов, тогда как у британца всего 250. Третьим идет Макс Ферстаппен со 185 очками. В Кубке конструкторов ситуация очевидная: McLaren с 516 очками доминирует над Ferrari, идущими вторыми с 248 очками. Следующий этап Формулы 1 состоится в Венгрии уже 3 августа на трассе Хунгароринг.