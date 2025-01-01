Формула 1: Норрис побеждает Пиастри в Австрии

По результатам квалификации поул-позишн получил Ландо Норрис. Первая позиция на старте позволила британцу получить определенное преимущество над напарником Оскаром Пиастри, который стартовал с 3 места позади Шарля Леклера на Ferrari. Во время прогревочного круга из борьбы выбыл Карлос Сайнс, который квалифицировался на 19 месте.

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Болид испанца сначала не мог сдвинуться с места, а уже после начала движения задние тормоза вспыхнули. Пожар потушили уже на пит-лейн. После старта Пиастри быстро одолел Леклера и уже готовил атаку на Норриса, но в третьем повороте Андреа Кими Антонелли не справился с болидом на резком торможении и выбил Макса Ферстаппена.

Пилоты Mercedes-AMG и Red Bull выбыли из гонки, а на трассе появился сейфти-кар. Стратегия команд предусматривала по 2 остановки за Гран-при. Хорошая квалификация и отличная работа с резиной позволила пилотам команды Kick Sauber и Лиаму Лоусону с Racing Bulls финишировать в очках.

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Несмотря на неплохой темп в конце заезда, Оскар Пиастри не смог догнать Ландо Норриса. Британец финишировал первым, но проигрывает напарнику 15 очков в личном зачете пилотов.

В Кубке конструкторов ситуация остается неизменной – McLaren имеет вдвое больше очков, чем вторая и третья команды вместе: 417 очков против 210 у Ferrari и 209 у Mercedes-AMG. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится уже 6 июля в Великобритании на культовой трассе в Сильверстоуне.