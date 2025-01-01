Формула 1: Норріс перемагає Піастрі в Австрії

За результатами кваліфікації поул-позішн здобув Ландо Норріс. Перша позиція на старті дозволила британцю отримати певну перевагу над напарником Оскаром Піастрі, котрий стартував з 3 місця позаду Шарля Леклера на Ferrari. Під час прогрівочного кола з боротьби вибув Карлос Сайнс, котрий кваліфікувався на 19 сходинці.

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Болід іспанця спочатку не міг зрушити з місця, а вже після початку руху задні гальма спалахнули. Пожежу загасили вже на піт-лейн. Після старту Піастрі швидко здолав Леклера й вже готував атаку на Норріса, але в третьому повороті Андреа Кімі Антонеллі не впорався з болідом на різкому гальмуванні й вибив Макса Ферстаппена.

Пілоти Mercedes-AMG та Red Bull вибули з гонки, а на трасі з’явився сейфті-кар. Стратегія команд передбачала по 2 зупинки за Гран-прі. Гарна кваліфікація й чудова робота з гумою дозволила пілотам команди Kick Sauber та Ліаму Лоусону з Racing Bulls фінішувати в очках.

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Попри непоганий темп наприкінці заїзду, Оскар Піастрі не зміг наздогнати Ландо Норріса. Британець фінішував першим, але програє напарнику 15 очок в особистому заліку пілотів.

В Кубку конструкторів ситуація залишається незмінною – McLaren має вдвічі більше очок, ніж друга та третя команди разом: 417 очок проти 210 у Ferrari та 209 у Mercedes-AMG. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться вже 6 липня у Великій Британії на культовій трасі у Сільверстоуні.