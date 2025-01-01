Формула 1 викупила MotoGP: подробиці

Як зазначає Autoevolution, за чутками, Liberty Media придбає 84% материнської компанії Dorna, яка є власником MotoGP з 1992 року. Вартість угоди склала 4,54 мільярда доларів. Вона була укладена ще у квітні минулого року, але Liberty Media довелось чекати на її ратифікацію європейською владою, перш ніж офіційно взяти на себе управління.

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Кармело Еспелета, генеральний директор Dorna, продовжить керувати чемпіонатом, а його компанія збереже 16% акцій MotoGP. До ради директорів Dorna увійшли Чейз Кері, директор Liberty Media та колишній генеральний директор F1, та Шон Братчес, колишній керуючий директор з комерційних операцій у Формулі 1.

Придбання Liberty Media серії MotoGP відбувається саме тоді, коли чемпіонат переживає відновлення після падіння глядацької аудиторії, спричиненого завершенням кар'єри улюбленця публіки дев'ятиразового чемпіона світу Валентино Россі у 2021 році.

Компанія з Колорадо прагнутиме збільшити кількість телеглядачів чемпіонату та покращити трансляцію на трасі, особливо спринтерських гонок, які досі не викликали захоплення уболівальників з моменту їх появи у 2023 році.

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Ще одним пріоритетом для Liberty Media буде вихід на нові ринки та підвищення популярності MotoGP у Сполучених Штатах. За останнє десятиліття популярність серії значно знизилася: з трьох гонок до лише однієї гонки на рік.