Нові технології вже зараз використовуються для планування та аналізу кожного етапу, однак невдовзі вони стануть ще більш досконалими.

Компанія Lenovo як ключовий технологічний партнер команди Ducati підготувала до нового сезону MotoGP ряд технологій, які допоможуть водіям мотоциклів Ducati боротися за титул у 2024 році. Чемпіонат світу з мотоперегонів MotoGP стартують 10 березня.

Цьогоріч заплановано 22 етапи чемпіонату, що робить цей сезон найбільш насиченим в історії перегонів. Перегони стартуватимуть в Катарі та вперше завітають до Казахстану. Місце проведення фінального раунду, який відбудеться 17 листопада, залишається незмінним — Валенсія, Іспанія.

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Аналіз даних на треку

У технологічній сфері MotoGP важливо розуміти дані та використовувати їх для прийняття стратегічних рішень за лічені секунди. Протягом кожного вікенду перегонів Ducati Corse збирає загалом 100 ГБ даних з восьми мотоциклів Ducati Desmosedici, що змагаються на треку, кожен з яких оснащено близько 50 датчиками.

З метою подальшого вдосконалення аналізу даних на треку, у новому сезоні 2024 року буде впроваджена гіперконвергентна інфраструктура Lenovo ThinkAgile. Це потужна та гнучка платформа, яка допоможе швидко аналізувати величезні обсяги даних, а також сприятиме мобільності та надійності завдяки граничним серверам Lenovo ThinkSystem SE350. Крім цього, інфраструктура оптимізована для технологій ШІ, що забезпечить роботу інструментів глибокого та машинного навчання Ducati.

Аналіз даних відбувається не лише на треку, але і віддалено. Для цього Ducati Corse використовує віддалений гараж, що дозволяє інженерам отримувати дані в режимі реального часу та залишатися на зв’язку з командою для оптимізації налаштувань мотоциклів. Приміщення віддаленого гаража в штаб-квартирі Ducati було обладнано пристроями Lenovo, зокрема моніторами, робочими станціями та аксесуарами.

Рішення для програмного моделювання, хмарні сервіси та ШІ

Команда, що базується у штаб-квартирі Ducati, також відповідає за моделювання аеродинаміки та гідродинаміки. Реалізовується це за допомогою технології високопродуктивних обчислень High Performance Computing (HPC) Lenovo на базі серверів Lenovo ThinkSystem SD530, SR630 та SR650. Інфраструктура HPC Lenovo і надалі відіграватиме ключову роль в інноваціях мотоциклів для перегонів та підвищенні продуктивності на треку. За прискорення периферійних робочих навантажень відповідає штучний інтелект, який також оптимізує процеси для прискорення аналітики даних.

Крім того, Ducati Corse уклала угоду з Lenovo про надання хмарних рішень, щоб відповідати потребам спорту, що динамічно розвивається. Це дозволяє отримувати додаткові ресурси та послуги за запитом через загальнодоступний хмарний сервіс. Таким чином, команда зможе швидко адаптуватися до неочікуваних пікових навантажень.

Робочі станції Lenovo для лідерства на треку

У сфері мотоспорту робочі станції, ПК, планшети та монітори Lenovo значно розширюють можливості людей на всіх рівнях організації — від штаб-квартири до треку перегонів. Вони поліпшують операції, сприяють кращій взаємодії та допомагають аналізувати дані. Мобільні робочі станції Lenovo ThinkPad P1 допомагають до останніх хвилин інженерам з електроніки перед стартом, коли проводяться останні налаштування мотоциклів.

У сезоні 2024 року команда Ducati Lenovo представить інноваційне рішення для геодезичних зйомок на треку. Використовуючи робочу станцію Lenovo ThinkStation P360 Ultra, інженери Ducati Corse розробили автономного робота, який оснащений різноманітними датчиками. Він буде рухатися по треку на початку кожного вікенду MotoGP, надаючи команді його точну цифрову копію. З використанням високопродуктивних робочих станцій Lenovo команда Ducati зможе збирати та аналізувати до 200 ГБ даних на кожному треку.

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«Ми з нетерпінням чекаємо початку сезону MotoGP 2024 року та прагнемо знову випробувати себе після виняткового року. На нашому боці знову стоїть Lenovo, ключовий технологічний партнер, з яким ми досягли значного прогресу та важливих результатів на треку. Ducati та Lenovo мають схожу філософію, яка спонукає нас завжди прагнути до більшого та постійно ставити перед собою нові амбітні цілі. Протягом багатьох років ми працювали разом, щоб перемагати на треку і за його межами, і ми продовжимо робити це з такою ж рішучістю, в тому числі завдяки новим можливостям, які пропонують технології доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності. Все готово для того, щоб 10 березня в Катарі знову завести двигуни та вболівати разом з усіма дукатистами #ForzaDucati!», — коментує Клаудіо Доменікалі (Claudio Domenicali), генеральний директор Ducati Motor Holding.

Інновації — це безперервний шлях, і Lenovo та Ducati постійно досліджують, тестують і впроваджують нові ідеї та технології з головною метою — перемагати як на треку, так і за його межами. У майбутньому Ducati Corse розглядає можливості, які пропонують технології AR та VR, а також сервіси Lenovo, щоб досягти своїх цілей сталого розвитку та отримати гнучкість у постійно мінливому світі мотоспорту.