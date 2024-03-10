Новые технологии уже сейчас используются для планирования и анализа каждого этапа, однако вскоре они станут еще более совершенными.

Компания Lenovo как ключевой технологический партнер команды Ducati подготовила к новому сезону MotoGP ряд технологий, которые помогут водителям мотоциклов Ducati бороться за титул в 2024 году. Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP стартуют 10 марта.

В этом году запланировано 22 этапа чемпионата, что делает этот сезон самым насыщенным в истории гонок. Гонки стартуют в Катаре и впервые приедут в Казахстан. Место проведения финального раунда, который состоится 17 ноября, остается неизменным - Валенсия, Испания.

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Анализ данных на треке

В технологической сфере MotoGP важно понимать данные и использовать их для принятия стратегических решений за считанные секунды. В течение каждого уикенда гонок Ducati Corse собирает всего 100 ГБ данных с восьми мотоциклов Ducati Desmosedici, соревнующихся на треке, каждый из которых оснащен около 50 датчиками.

С целью дальнейшего совершенствования анализа данных на треке, в новом сезоне 2024 года будет внедрена гиперконвергентная инфраструктура Lenovo ThinkAgile. Это мощная и гибкая платформа, которая поможет быстро анализировать огромные объемы данных, а также будет способствовать мобильности и надежности благодаря предельным серверам Lenovo ThinkSystem SE350. Кроме этого, инфраструктура оптимизирована для технологий ИИ, что обеспечит работу инструментов глубокого и машинного обучения Ducati.

Анализ данных происходит не только на треке, но и удаленно. Для этого Ducati Corse использует удаленный гараж, что позволяет инженерам получать данные в режиме реального времени и оставаться на связи с командой для оптимизации настроек мотоциклов. Помещение удаленного гаража в штаб-квартире Ducati было оборудовано устройствами Lenovo, в частности мониторами, рабочими станциями и аксессуарами.

Решение для программного моделирования, облачные сервисы и ИИ

Команда, базирующаяся в штаб-квартире Ducati, также отвечает за моделирование аэродинамики и гидродинамики. Реализуется это с помощью технологии высокопроизводительных вычислений High Performance Computing (HPC) Lenovo на базе серверов Lenovo ThinkSystem SD530, SR630 и SR650. Инфраструктура HPC Lenovo и в дальнейшем будет играть ключевую роль в инновациях гоночных мотоциклов и повышении производительности на треке. За ускорение периферийных рабочих нагрузок отвечает искусственный интеллект, который также оптимизирует процессы для ускорения аналитики данных.

Кроме того, Ducati Corse заключила соглашение с Lenovo о предоставлении облачных решений, чтобы соответствовать потребностям динамично развивающегося спорта,. Это позволяет получать дополнительные ресурсы и услуги по запросу через общедоступный облачный сервис. Таким образом, команда сможет быстро адаптироваться к неожиданным пиковым нагрузкам.

Рабочие станции Lenovo для лидерства на треке

В сфере мотоспорта рабочие станции, ПК, планшеты и мониторы Lenovo значительно расширяют возможности людей на всех уровнях организации - от штаб-квартиры до гоночного трека. Они улучшают операции, способствуют лучшему взаимодействию и помогают анализировать данные. Мобильные рабочие станции Lenovo ThinkPad P1 помогают до последних минут инженерам по электронике перед стартом, когда проводятся последние настройки мотоциклов.

В сезоне 2024 года команда Ducati Lenovo представит инновационное решение для геодезических съемок на треке. Используя рабочую станцию Lenovo ThinkStation P360 Ultra, инженеры Ducati Corse разработали автономного робота, который оснащен разнообразными датчиками. Он будет двигаться по треку в начале каждого уикенда MotoGP, предоставляя команде его точную цифровую копию. С использованием высокопроизводительных рабочих станций Lenovo команда Ducati сможет собирать и анализировать до 200 ГБ данных на каждом треке.

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"Мы с нетерпением ждем начала сезона MotoGP 2024 года и стремимся снова испытать себя после исключительного года. На нашей стороне снова стоит Lenovo, ключевой технологический партнер, с которым мы достигли значительного прогресса и важных результатов на треке. Ducati и Lenovo имеют схожую философию, которая побуждает нас всегда стремиться к большему и постоянно ставить перед собой новые амбициозные цели. В течение многих лет мы работали вместе, чтобы побеждать на треке и за его пределами, и мы продолжим делать это с такой же решимостью, в том числе благодаря новым возможностям, которые предлагают технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Все готово для того, чтобы 10 марта в Катаре снова завести двигатели и болеть вместе со всеми дукатистами #ForzaDucati!", – комментирует Клаудио Доменикали (Claudio Domenicali), генеральный директор Ducati Motor Holding.

Инновации - это непрерывный путь, и Lenovo и Ducati постоянно исследуют, тестируют и внедряют новые идеи и технологии с главной целью - побеждать как на треке, так и за его пределами. В будущем Ducati Corse рассматривает возможности, которые предлагают технологии AR и VR, а также сервисы Lenovo, чтобы достичь своих целей устойчивого развития и получить гибкость в постоянно меняющемся мире мотоспорта.