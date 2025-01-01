Формула 1 выкупила MotoGP: подробности

Как отмечает Autoevolution, по слухам, Liberty Media приобретает 84% материнской компании Dorna, которая является владельцем MotoGP с 1992 года. Стоимость сделки составила 4,54 миллиарда долларов. Она была заключена еще в апреле прошлого года, но Liberty Media пришлось ждать ее ратификации европейскими властями, прежде чем официально взять на себя управление.

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Кармело Эспелета, генеральный директор Dorna, продолжит руководить чемпионатом, а его компания сохранит 16% акций MotoGP. В совет директоров Dorna вошли Чейз Кэри, директор Liberty Media и бывший генеральный директор F1, и Шон Братчес, бывший управляющий директор по коммерческим операциям в Формуле 1.

Приобретение Liberty Media серии MotoGP происходит именно тогда, когда чемпионат переживает восстановление после падения зрительской аудитории, вызванного завершением карьеры любимца публики девятикратного чемпиона мира Валентино Росси в 2021 году.

Компания из Колорадо будет стремиться увеличить количество телезрителей чемпионата и улучшить трансляцию на трассе, особенно спринтерских гонок, которые до сих пор не вызвали восхищения болельщиков с момента их появления в 2023 году.

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Еще одним приоритетом для Liberty Media будет выход на новые рынки и повышение популярности MotoGP в Соединенных Штатах. За последнее десятилетие популярность серии значительно снизилась: с трех гонок до лишь одной гонки в год.