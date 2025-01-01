Как прошел дождливый Гран-при Британии: обзор этапа Формулы 1

По результатам квалификации поул-позишн получил Макс Ферстаппен. Однако, лидер Red Bull не смог сохранить преимущество. Дирекция гонки приказала гонщикам стартовать на промежуточной резине. Некоторые пилоты, в частности Шарль Леклер и Джордж Рассел заехали за сликами еще на промежуточном круге, поскольку трасса уже подсыхала от предыдущего дождя, прошедшего во время гонки Формулы 2.

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Однако, ставка не сработала – на первом круге произошел контакт между Эстебаном Оконом и Лиамом Лоусоном, в результате которого пилот Racing Bulls сошел с дистанции. Режим виртуального сейфти-кара не дал пилотам на сликах прогреть резину. После этого свой болид разбил пилот Kick Sauber Габриэль Бартолето, а уже через несколько кругов начался ливень.

На трассе снова появился автомобиль безопасности, который собрал пелетон, лидером которого на этот момент уже был Оскар Пиастри. Его напарник по команде Ландо Норрис был вторым, а Ферстаппен лишь третьим. Однако, во время процедуры восстановления гонки Пиастри получил штраф за неправильный рестарт, а Макс Ферстаппен потерял контроль над болидом и вернулся на трек только десятым.

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Третью позицию получил Лэнс Стролл, а четвертым стал Нико Хюлькенберг. Уже через несколько кругов между пилотами Aston Martin и Kick Sauber началась борьба за подиум, к которой присоединился и Льюис Хэмилтон. Перед этим произошел контакт между Исаком Аджаром и Андреа Кими Антонелли. Оба гонщика сошли с дистанции.

На 43 круге трасса окончательно высохла и пилоты перешли на слики. После того как Пистри отбыл штраф, лидерство получил Ландо Норрис. Финальная десятка выглядит следующим образом: Норрис, Пиастри, Хюлькенберг, Хэмилтон, Ферстаппен, Гасли, Стролл, Алонсо, Албон, Рассел.

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Для Нико Хюлькенберга это первый подиум в Формуле 1. Ветеран чемпионата ждал этого момента в течение 239 Гран-при. Личный зачет пилотов все еще возглавляет Оскар Пиастри, имеющий 234 очка, но Ландо Норрис уверенно догоняет его, поскольку имеет уже 226 баллов.

Кубок конструкторов также за McLaren с 460 очками, а подиум Хюлькенберга поднял Kick Sauber на 6 позицию. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится в Бельгии на культовом автодроме Спа-Франкоршам уже 27 июля.