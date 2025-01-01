Як пройшов дощовий Гран-прі Британії: огляд етапу Формули 1

За результатами кваліфікації поул-позішн здобув Макс Ферстаппен. Однак, лідер Red Bull не зміг зберегти перевагу. Дирекція гонки наказала гонщикам стартувати на проміжній гумі. Деякі пілоти, зокрема Шарль Леклер та Джордж Рассел заїхали за сліками ще на проміжному колі, оскільки траса вже підсихала від попереднього дощу, що пройшов під час гонки Формули 2.

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Проте, ставка не спрацювала – на першому колі стався контакт між Естебаном Оконом і Ліамом Лоусоном, внаслідок якого пілот Racing Bulls зійшов з дистанції. Режим віртуального сейфті-кару не дав пілотам на сліках прогріти гуму. Після цього свій болід розбив пілот Kick Sauber Габріель Бартолето, а вже за декілька кіл розпочалась злива.

На трасі знову з’явився автомобіль безпеки, який зібрав пелетон, лідером якого на цей момент вже був Оскар Піастрі. Його напарник по команді Ландо Норріс був другим, а Ферстаппен лише третім. Однак, під час процедури відновлення гонки Піастрі отримав штраф за неправильний рестарт, а Макс Ферстаппен втратив контроль над болідом й повернувся на трек лише десятим.

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Третю позицію здобув Ленс Стролл, а четвертим став Ніко Хюлькенберг. Вже за декілька кіл між пілотами Aston Martin й Kick Sauber розпочалась боротьба за подіум, до якої доєднався і Льюїс Хемілтон. Перед цим стався контакт Між Ісаком Аджаром та Андреа Кімі Антонеллі. Обидва гонщики зійшли з дистанції.

На 43 колі траса остаточно висохла й пілоти перейшли на сліки. Після того, як Пістрі відбув штраф, лідерство здобув Ландо Норріс. Фінальна десятка виглядає наступним чином: Норріс, Піастрі, Хюлькенберг, Хемілтон, Ферстаппен, Гаслі, Стролл, Алонсо, Албон, Рассел.

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Для Ніко Хюлькенберга це перший подіум у Формулі 1. Ветеран чемпіонату чекав цього моменту протягом 239 Гран-прі. Особистий залік пілотів все ще очолює Оскар Піастрі, що має 234 очки, але Ландо Норріс впевнено наздоганяє його, оскільки має вже 226 балів.

Кубок конструкторів також за McLaren з 460 очками, а подіум Хюлькенберга підняв Kick Sauber на 6 позицію. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться в Бельгії на культовому автодромі Спа-Франкоршам вже 27 липня.