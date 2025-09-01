Формула 1: Пиастри побеждает на Гран-при Нидерландов

Накануне этапа в Нидерландах команда Cadillac F1, которая станет 11 в пелетоне и дебютирует в Формуле 1 уже в следующем году, объявила пару своих пилотов. Ими стали Серхио Перес и Валттери Боттас. Ранее они выступали за Red Bull и Mercedes-AMG соответственно.

Читайте также: Как прошел “влажный” Гран-при Бельгии: обзор этапа Формулы 1

По результатам квалификации поул-позишн в Гран-при получил Оскар Пиастри. Ландо Норрис проиграл напарнику лишь 0,012 секунды. Третью позицию получил Макс Ферстаппен, а главной сенсацией стал результат Исака Аджара, который обеспечил ему 4 место на старте.

На первом круге Макс Ферстаппен получил вторую позицию, но не смог удержать преимущество. В этот момент над треком пошел небольшой дождь, который, фактически, разрушил гонку Льюису Хэмилтону. Семикратный чемпион потерял болид и первым выбыл из гонки. Однако, это была не единственная авария в гонке.

Также интересно: Ландо Норрис побеждает в Венгрии: обзор этапа Формулы-1

Вскоре после рестарта произошел контакт между Карлосом Сайнсом и Лиамом Лоусоном, за который испанцу дали штраф в 10 секунд. Позже Шарль Леклер пошел в агрессивную атаку на Джорджа Рассела, из-за чего пилот Mercedes-AMG получил повреждения и потерял темп. Однако, команда приказала ему пропустить вперед напарника – Андреа Кими Антонелли.

Итальянец догнал гонщика Ferrari, но обогнать его не удалось. Между пилотами произошла авария. Леклер сразу выбыл из гонки, а Антонелли смог добраться до боксов и изменить поврежденное колесо. Однако, самой большой неожиданностью стала поломка двигателя у Ландо Норриса. Британец до конца заезда пытался догнать Пиастри, но сошел с дистанции.

Из-за этого разница в очках в чемпионате выросла до 31 очка в пользу австралийца. Кроме того, сход Ландо позволил Исаку Аджару, что всю гонку шел четвертым, получить первый подиум в карьере. Следующий этап Формулы 1 состоится в Италии.