Ландо Норрис побеждает в Венгрии: обзор этапа Формулы-1

Поул получил Шарль Леклер. Интересно то, что этот этап уже вошел в историю Формулы 1, ведь разница в квалификации между первыми четырьмя пилотами составляла всего 0.053 секунды. Также следует отметить, что неплохой темп демонстрировали гонщики Aston Martin, которые заняли третий ряд на старте.

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Во время гонки первая стартовая позиция не помогла Леклеру – он финишировал всего четвертым, еще и получил штраф в конце гонки, за некорректную борьбу с Джорджем Расселом, занявшим третье место. Борьбу за победу, уже традиционно для этого сезона, вели между собой Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Весомую роль в этой борьбе сыграла стратегия: Норрис использовал всего один пит-стоп, тогда как Пиастри заменил резину дважды. Свежий комплект шин Hard позволил австралийцу приблизиться в зону атаки к Ландо, но пройти напарника ему не удалось.

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В результате Норрис финишировал первым, а Пистри лишь вторым с отставанием всего в 0,6 секунды. Таким образом, в личном зачете между пилотами разница составляет лишь 9 очков: Пиастри имеет 284 очка, а Норрис – 275. В Кубке Конструкторов McLaren доминирует уже с 559 баллами. Для наглядности у Ferrari, занимающей вторую строчку – всего 260 очков.

Стоит отметить, что этот этап был удачен для Фернандо Алонсо и Габриэля Бартолето, которые заняли 5 и 6 место в гонке соответственно. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится после небольшой паузы в чемпионате и пройдет в Нидерландах на трассе Зандворт 31 августа в 16:00 по киевскому времени.