Ландо Норріс перемагає в Угорщині: огляд етапу Формули-1

Поул здобув Шарль Леклер. Цікаво те, що цей етап вже увійшов в історію Формули 1, адже різниця у кваліфікації між першими чотирма пілотами становила всього 0.053 секунди. Також слід відзначити, що непоганий темп демонстрували гонщики Aston Martin, котрі зайняли третій ряд на старті.

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Під час гонки перша стартова позиція не допомогла Леклеру – він фінішував всього четвертим, ще й отримав штраф наприкінці гонки, за некоректну боротьбу з Джорджем Расселом, що посів третє місце. Боротьбу за перемогу, вже традиційно для цього сезону, вели між собою Оскар Піастрі та Ландо Норріс.

Вагому роль в цій боротьбі відіграла стратегія: Норріс використав всього один піт-стоп, тоді як Піастрі замінив гуму двічі. Свіжіший комплект шин Hard дозволив австралійцю наблизитись в зону атаки до Ландо, але пройти напарника йому не вдалось.

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В результаті Норріс фінішував першим, а Пістрі лише другим з відставанням всього в 0,6 секунди. Таким чином, в особистому заліку між пілотами різниця становить лише 9 очок: Піастрі має 284 очки, а Норріс – 275. В Кубку Конструкторів McLaren домінує вже з 559 балами. Для наочності у Ferrari, що займає другу сходинку – всього 260 очок.

Варто зазначити, що цей етап був вдалий для Фернандо Алонсо та Габріеля Бартолето, котрі посіли 5 та 6 місце в гонці відповідно. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться після невеликої паузи в чемпіонаті й пройде в Нідерландах на трасі Зандворт 31 серпня о 16:00 за київським часом.