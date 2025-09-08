Макс Ферстаппен виявився найшвидшим в Монці: огляд етапу Формули 1

Характерно для Монци, старт гонки був насиченим на події. Конфігурація траси з довгими прямими й повільними шиканами дозволяє пілотам активно боротись за позиції. Вже у першому повороті Ландо Норріс спробував здобути першу позицію, але згодом Макс Ферстаппен повернув втрачене лідерство.

Водночас Шарль Леклер боровся з Оскаром Піастрі за третю позицію. В результаті цієї боротьби пілот McLaren виявився попереду гонщика Ferrari. До слова, ще до старту заїзду з дистанції зійшов Ніко Хюлькенберг, а згодом на одному з поребриків зламалась підвіска боліду Фернандо Алонсо.

Цікаво те, що гонщики McLaren проїхали найдовший відрізок в понад 45 кіл на гумі Medium. Першим за новеньким комплектом Soft заїхав Оскар Піастрі. Механіки замінили гуму на його боліді всього за 1,9 секунди. Водночас у Ландо Норріса була дуже сильна затримка в 6 секунд. Уся ця стратегічна ідея не мала жодного сенсу, адже лідерство було у Ферстаппена.

В знак вибачення, команда McLaren попросила Піастрі випустити вперед Норріса. Австралієць виконав вимогу й таким чином його напарник став другим в гонці. Шарль Леклер фінішував четвертим.

П’ятим став Рассел, шостим – Хемілтон, сьомим – Албон, восьмим – Бартолето, дев’ятим – Андреа Кімі Антонеллі, котрий отримав штраф за боротьбу, а завершив призову десятку Ісак Аджар. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Азербайджані вже 21 вересня.