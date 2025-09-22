Формула 1: Ферстаппен побеждает в Баку

Во время квалификации шесть пилотов разбили свои болиды: это Алекс Албон, Пьер Гасли, Франко Колапинто, Оливер Берман, Шарль Леклер и Оскар Пиастри. Первую позицию получил Макс Ферстаппен, вторым стал Карлос Сайнс, а третьим – Лиам Лоусон. Однако, по результатам гонки первая тройка пилотов несколько изменилась.

Главную роль играла удачная стратегия и мастерство пилотов. Оскар Пиастри ошибся во время первого круга в одном из поворотов и разбил болид. Несмотря на это, его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Ландо Норрис, не смог использовать возможность отыграть максимальное количество очков, ведь финишировал лишь седьмым.

Кроме Макса Ферстаппена, который уверенно удерживал лидерство, очень быстрыми в течение всего заезда были пилоты Mercedes. Джордж Рассел финишировал вторым, а Андреа Кими Антонелли – четвертым. Третья позиция осталась за Карлосом Сайнсом. Пилот Williams получил важные очки для команды и даже был признан “Гонщиком дня” по итогам зрительского голосования.

Лиам Лоусон финишировал пятым, а за ним был Юки Цунода. Далее финишировали Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Исаак Аджар. Ситуация в зачете пилотов пока следующая: Оскар Пиастри имеет запас над напарником в 25 очков (324 против 299), тогда как Макс Ферстаппен идет третьим с 255 баллами. Следующая гонка Формулы 1 состоится в Сингапуре уже 5 октября.

