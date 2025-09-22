Mercedes-Benz 190E Айртона Сенны выставили на продажу: какая цена

Как пишет Carscoops, Mercedes-Benz 190E W201 создавался как эквивалент оригинальному BMW M3. Сейчас сохраненные экземпляры продаются по цене около 30 000 долларов, однако этот автомобиль, что сейчас продается на аукционе RM Sotheby's, может обойтись новому владельцу в 10 раз дороже. Все потому, что когда-то он принадлежал Айртону Сенне.

Седан цвета “Smoke Silver” был приобретён культовым гонщиком в 1985 году, когда тот жил в Великобритании. Он ознакомился с характером этого спортивного компактного автомобиля, участвуя в Гонке чемпионов на открытии современной трассы Нюрбургринг в 1984 году. В том заезде бразилец пересек финиш первым.

Сообщается, что Сенна проехал на своем Mercedes-AMG около 40 000 километров, прежде чем продать его. Эксперты RM Sotheby's отмечают, что пилот неохотно пошел на этот шаг, но был вынужден, ведь готовился к переходу в McLaren. Сейчас пробег у этого экземпляра на одометре составляет 248 325 километров, а сам он находится в Австралии. Текущий владелец приобрел его в 1996 году.

Несмотря на пробег, автомобиль имеет опрятное состояние и сохранил оригинальный 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, разработанный Cosworth на 188 лошадиных сил, что соединен с пятиступенчатой механической КПП.

Также к нему прилагается оригинальный регистрационный документ, в котором владельцем является Сенна, а также подпись Никки Лауды в моторном отсеке – приятная бонусная деталь, добавлена в 2016 году на Гран-при Австралии. Сейчас RM Sotheby's оценивает его в 250 000 фунтов стерлингов (около 310 000 долларов), хотя финальная стоимость может быть другой.