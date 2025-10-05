Як везли 7 мільйонів літрів пива для Октоберфесту в Мюнхені

1800 вантажівок для доставки всього необхідного

За даними verkehrsrundschau.de, перед початком Октоберфесту було задіяно понад 1800 вантажівок, щоб доставити меблі, кухонне обладнання, пивні лінії та інші компоненти.

Така ж кількість транспорту працюватиме після завершення фестивалю для вивезення атрибутики.

Читайте також Електрична вантажівка Mercedes-Benz eActros 600 проїде 1000 кілометрів в день

На території Theresienwiese встановили 17 великих і 21 менших наметів, а монтаж інфраструктури тривав 12 тижнів. Загальна вага доставлених матеріалів – понад 8 000 тонн.

Започаткований торік досвід використання вантажівок Mercedes-Benz eActros 300 з пивними цистернами цьогоріч примножили. Фото Daimler Truck



XXL-доставка: пиво, кури й свинячі стегна

Щоб нагодувати й напоїти близько 7 мільйонів гостей, на свято завезли:

450 000 курей,

70 000 свинячих ніжок,

116 туш волів,

7 мільйонів літрів пива.

Читайте також Як поводився eActros 600 на краю землі: турне на далеку північ

Пиво доставляли спеціальними харчовими цистернами об’ємом під 30 000 літрів. Загалом це понад 230 рейсів важких фур з пивоварень Німеччини. Щодня до Мюнхена привозили в середньому 375 000 літрів пива — приблизно 12 автоцистерн.

Найбільше рейсів перевізники здійснили з державної пивоварні Hofbräuhaus у Мюнхені. Фото Daimler Truck

Нічна логістика та прибирання

Оскільки Терезієнвізе – це пішохідна зона, то вантажівки, сміттєвози та інший спецтранспорт працюють виключно вночі. Під час свята утворюється понад 800 тонн відходів, які регулярно вивозяться на переробку.

Читайте також Водій Mercedes-Benz eActros 600 під зав'язку затарився пивом і три ночі гасав вулицями Мюнхена

Медична логістика фестивалю

Під час двотижневого Oktoberfest станція швидкої допомоги Wiesn в середньому обслуговує понад 7000 пацієнтів. Проблеми зі здоров’ям варіюються від перевтоми й нещасних випадків до серйозних травм.

Для надто нетверезих відвідувачів існує навіть спеціальне рішення — «Жовта сумка», що допомагає безпечно транспортувати їх до швидкої.

Щоб таку масу людей нагодувати та напоїти, два тижні кілька тисяч водіїв вантажівок та усілякої спецтехніки ночами підвозили напої, продукти, прибирали, чистили й мили. І свято вдалося. Фото: mediaserver.muenchen.trave

Підсумок

Організація Октоберфесту в Мюнхені — це приклад ефективної транспортної логістики, яка охоплює доставлення продукції, прибирання, утилізацію відходів та медичне обслуговування. Експерти називають фестиваль логістичним шедевром, який удосконалюється щороку.