Как везли 7 миллионов литров пива для Октоберфеста в Мюнхене

1800 грузовиков для доставки всего необходимого

По данным verkehrsrundschau.de, перед началом Октоберфеста было задействовано более 1800 грузовиков, чтобы доставить мебель, кухонное оборудование, пивные линии и другие компоненты.

Такое же количество транспорта будет работать после завершения фестиваля для вывоза атрибутики.

Читайте также Электрический грузовик Mercedes-Benz eActros 600 проедет 1000 километров в день

На территории Theresienwiese установили 17 больших и 21 меньших палаток, а монтаж инфраструктуры длился 12 недель. Общий вес доставленных материалов – более 8 000 тонн.

Начатый в прошлом году опыт использования грузовиков Mercedes-Benz eActros 300 с пивными цистернами в этом году приумножили. Фото Daimler Truck



XXL-доставка: пиво, куры и свиные бедра

Чтобы накормить и напоить около 7 миллионов гостей, на праздник завезли:

450 000 кур,

70 000 свиных ножек,

116 туш волов,

7 миллионов литров пива.

Читайте также Как вел себя eActros 600 на краю земли: турне на далекий север

Пиво доставляли специальными пищевыми цистернами объемом под 30 000 литров. В целом это более 230 рейсов тяжелых фур с пивоварен Германии. Ежедневно в Мюнхен привозили в среднем 375 000 литров пива - примерно 12 автоцистерн.

Больше всего рейсов перевозчики совершили из государственной пивоварни Hofbräuhaus в Мюнхене. Фото Daimler Truck

Ночная логистика и уборка ночью

Поскольку Терезиенвизе – это пешеходная зона, то грузовики, мусоровозы и другой спецтранспорт работают исключительно ночью. Во время праздника образуется более 800 тонн отходов, которые регулярно вывозятся на переработку.

Читайте также Водитель Mercedes-Benz eActros 600 под завязку затарился пивом и три ночи гонял по улицам Мюнхена

Медицинская логистика фестиваля

Во время двухнедельного Oktoberfest станция скорой помощи Wiesn в среднем обслуживает более 7000 пациентов. Проблемы со здоровьем варьируются от переутомления и несчастных случаев до серьезных травм.

Для слишком нетрезвых посетителей существует даже специальное решение - "Желтая сумка", что помогает безопасно транспортировать их в скорую.

Чтобы такую массу людей накормить и напоить, две недели несколько тысяч водителей грузовиков и всякой спецтехники по ночам подвозили напитки, продукты, убирали, чистили и мыли. И праздник удался. Фото: mediaserver.muenchen.trave

Итог

Организация Октоберфеста в Мюнхене – это пример эффективной транспортной логистики, которая охватывает доставку продукции, уборку, утилизацию отходов и медицинское обслуживание. Эксперты называют фестиваль логистическим шедевром, который совершенствуется ежегодно.