Колонна автобусов с показа выставки Busworld 2025 растянулась на пять километров

Организаторы уже подсчитали, что ведущей страной по количеству экспонентов является Турция со 107 компаниями, на втором месте – Китай с 85 компаниями, а на третьем – Германия с 68 компаниями, которая на этот раз уступила место китайцам.

Эту статистику приводят и рассказывают о новинках, в том числе и о сделанных премьерах, наши коллеги из специализированного издания sustainable-bus.com.

Alfabus Europa демонстрирует три новые электрические модели, разработанные для европейского рынка: 12,3-метровый ECITY L12, оснащен аккумуляторами следующего поколения емкостью 528 кВт-ч. На подиуме также стоят 6,5-метровый ECITY L06, компактный микроавтобус класса I, предназначен для узких городских районов, и 13,3-метровый E-INTERCITY L13, предназначен для перевозок на короткие и средние расстояния.

Компания BYD представила электробусы BYD eBus B12.b HF и BYD eBus B18.b, а также электробус B12.b LE. Производитель эксплуатирует более 5000 электробусов в 26 европейских странах, производит более 1000 единиц в Комароме, Венгрия, и открыл первый центр обслуживания аккумуляторов производителей оригинального оборудования в Великобритании.

B18.b – это 18-метровый сочлененный автобус с емкостью до 746 кВт-ч, запасом хода 630 км, опциональным полным приводом и усовершенствованными тормозными и подвесными системами.

B12.b HF – это междугородний автобус с высоким полом, который имеет три варианта аккумуляторов (311 кВт-ч, 429 кВт-ч, 495 кВт-ч), максимальный запас хода 650 км, двойную зарядку мощностью 520 кВт и багажное отделение объемом 5,7 м³.

Daimler Buses дал мировую премьеру полностью электрического Mercedes-Benz eIntouro, дебютировал с новым поколением аккумуляторов NMC4 для eCitaro, а также празднует два важных юбилея модели.

Автобус eIntouro (см. видео ниже) разработанный для междугородних перевозок на аккумуляторных батареях, доступных в двух вариантах длины и с беспроводными обновлениями программного обеспечения.

eCitaro с аккумуляторами NMC4 обещает более высокую плотность энергии, больший запас хода и длительный срок службы, с зарядной мощностью до 300 кВт.

Setra представила новейшие автобусы MultiClass, ComfortClass и TopClass, что подчеркивает их универсальность в различных сферах применения.

Компания Higer представила три электрические модели новой серии V – V12E, V12E Pro и V13E, что стало очередным шагом в ее европейской экспансии.

Разработанный в течение трех лет и адаптированный к европейским стандартам модельный ряд отличается модульной архитектурой, увеличенной вместимостью багажного отделения и усовершенствованными композитными материалами для повышения удобства обслуживания и эффективности.

Компания Ikarus представила Ikarus 180e – полностью электрический сочлененный автобус. 18,75-метровое транспортное средство перевозит до 126 пассажиров. Автобус оснащен аккумуляторами CATL LFP емкостью 563 или 640 кВт-ч, центральной системой привода с жидкостно-охлажденным двигателем PMS и максимальной мощностью 350–375 кВт.

Автобус имеет конфигурацию дверей 2–2–2–2, 45 фиксированных сидений, 5 складных сидений, 2 места для кресел на колесах и 126 стоячих мест. Полный вес – 30 тонн. Он включает системы безопасности и помощи водителю, такие как Mobileye 8 Connect, камеры типа "рыбий глаз" и систему контроля усталости.

Компания Iveco Bus показывает eDaily LE, электрический микроавтобус с низким входом, и G-Way 9,5 м, узкий микроавтобус, совместимый с биометаном, а также E-Way, Crossway Elec, Crossway Low Entry Elec и Evadys.

Президент Iveco Bus Клаудио Пассерини сообщил, что группа занимает 54% рынка междугородних автобусов в Европе (за второй квартал 2025 года) и 21% рынка электрических городских автобусов, занимая второе место по общим европейским объемам с долей рынка 20%.

Компания Karsan Automotive представила свое полное портфолио электрических автомобилей, включая e-Ata Hydrogen, e-Atak и недавно представленный автономный e-Jest.

Генеральный директор Окан Баш объявил, что во всей линейке будет внедрено новое поколение аккумуляторов, емкость которых увеличится до 105 кВт-ч в e-Jest, 264 кВт-ч в e-Atak, 528 кВт-ч в 12-метровой e-Ata и 800 кВт-ч в 18-метровой версии.

После поставок 547 автомобилей в 2024 году Karsan планирует выпустить 700 единиц в 2025 году, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем году.

Компания MAN Truck & Bus представляет свой первый полностью электрический туристический автобус Lion's Coach 14 E. Созданный на основе семейства Lion's City E, eCoach сочетает проверенную технологию привода eTruck с новыми аккумуляторными блоками NMC от MAN.

Здесь предлагается емкость 320–480 кВт-ч, запас хода до 650 км и места для 63 пассажиров без уменьшения багажного пространства. Производство должно начаться в 2026 году на заводе MAN в Анкаре.

Компания MCV представила на Busworld свой новый водородный автобус C127 FC Low Entry. 12,1-метровый автобус имеет полную массу без нагрузки примерно 14 000 кг, рассчитан на 43 пассажира и общую вместимость до 79 человек, в зависимости от конфигурации дверей.

Оснащен топливным элементом Ballard мощностью 100 кВт (заказ на 50 единиц был получен в начале 2025 года) и центральным двигателем Voith (позже Driventic) пиковой мощностью 410 кВт, автобус перевозит около 40 кг водорода под давлением 350 бар и имеет аккумулятор емкостью 100 кВт-ч для поддержания гибридной работы.

Компания Otokar представила семь автобусов, включая электрические и автономные модели, подчеркивая свои технологические инновации. 10,9-метровый e-KENT дебютировал вместе с автономными прототипами e-CENTRO и e-TERRITO.

В 2024 году компания достигла оборота в 962 миллиона долларов США, при этом 64% доходов составлял экспорт, а более 68 000 автобусов работали по всему миру. Италия, Испания и Франция остаются ключевыми европейскими рынками, тогда как Германия и страны Северной Европы являются следующими для расширения. Otokar отметила свой современный европейский производственный завод и постоянные инвестиции в электрификацию и автономные технологии.

Компания Scania представила свою новую платформу автобусов с высоким полом и аккумуляторными электрическими двигателями. Электрический туристический автобус Scania Caetano с правым рулем.

Наряду с Irizar i3 Electric на шасси Scania и Scania Touring с кузовом Higer, предлагает запас хода до 600 км и багажное отделение, почти эквивалентно обычным автобусам, а также поддерживает различные типы кузовов. Выходная мощность достигает 330 кВт, установленная энергия до 534 кВт-ч (480 кВт-ч полезной) и зарядная способность до 325 кВт (500 А).

Автобусная группа VDL Bus Group представила пять транспортных средств: два туристических автобуса Futura 3, 13,5-метровый Citea Low Entry, а также, от имени Van Hool, сверхвысокоэтажный автобус Astron и двухэтажный автобус Astromega.

А победителями премии Sustainable Bus Awards 2026 стали...

Solaris Urbino 10.5 Electric, Iveco Bus Crossway Elec NF и MAN Lion's Coach 14 E получили награду Sustainable Bus Awards 2026 в категориях "Городской", "Междугородный" и "Автобусный".

Церемония награждения состоялась в Брюсселе во время гала-вечера Busworld Europe.