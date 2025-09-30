В Харькове закупают 85 подержанных автобусов VDL Citea

Пассажирские машины покупаются по официальной процедуре на платформе Prozorro. Единственный участник тендерных торгов предложил автобусы VDL Citea LLE-120, уже бывшие в использовании.

Как пишет alltransua, общая стоимость тендера составила 229,9 млн грн, то есть в среднем менее 3 млн грн за единицу. Это – довольно умеренная и оправданная цена на подобную технику.

Придут 12-метровые (11,98 м) двухдверные автобусы (см. видео ниже) в добротном техническом состоянии. Все они имеют городское исполнение, низкий пол, откидной пандус для уверенного заезда человека в кресле колесном, кондиционеры для создания комфортной температуры в жаркое время.

Паспортная вместимость салона 80 пассажиров, из которых половина может сидеть. В моторной нише установлен дизельный 6,7-литровый Cummins мощностью 209 кВт/284 л.с.

По условиям договора "Салтовское трамвайное депо" должно поэтапно получить автобусы до 31 мая 2026 года. Каждая партия должна насчитывать не менее 15 единиц техники.

Оплата также будет в два этапа. В первом транше предусмотрено уже в 2025 году перечислить 100 млн грн. Еще 129 млн грн запланировано оплатить поставщику в 2026-м.

Сейчас упомянутое предприятие имеет в собственности чуть более 200 автобусов, из которых 150 – марки Karsan. Они были приобретены еще в 2021 году.