Укр
Ру

В Харькове закупают 85 подержанных автобусов VDL Citea

Автопарк коммунального предприятия "Салтовское трамвайное депо" из Харькова за свой счет выкупает из Нидерландов 85 подержанных автобусов, которые ходили на маршрутах местного автоперевозчика Arriva.
85 автобусов VDL Citea Харьков купит за счет трамвайного депо - Auto24

ФОТО: Arriva|

В среднем каждый автобус обойдется чуть менее 3 миллионов гривен

Валентин Ожго
logo30 сентября, 09:30
logo0
logo0 мин

Пассажирские машины покупаются по официальной процедуре на платформе Prozorro. Единственный участник тендерных торгов предложил автобусы VDL Citea LLE-120, уже бывшие в использовании.

Как пишет alltransua, общая стоимость тендера составила 229,9 млн грн, то есть в среднем менее 3 млн грн за единицу. Это – довольно умеренная и оправданная цена на подобную технику.

Читайте также Автобусы VDL Citea с городских маршрутов Стокгольма теперь будут возить винницких школьников

Придут 12-метровые (11,98 м) двухдверные автобусы (см. видео ниже) в добротном техническом состоянии. Все они имеют городское исполнение, низкий пол, откидной пандус для уверенного заезда человека в кресле колесном, кондиционеры для создания комфортной температуры в жаркое время.

Паспортная вместимость салона 80 пассажиров, из которых половина может сидеть. В моторной нише установлен дизельный 6,7-литровый Cummins мощностью 209 кВт/284 л.с.

По условиям договора "Салтовское трамвайное депо" должно поэтапно получить автобусы до 31 мая 2026 года. Каждая партия должна насчитывать не менее 15 единиц техники.

Читайте также Нюрнберг и Варшава передают Харькову пассажирский транспорт

Оплата также будет в два этапа. В первом транше предусмотрено уже в 2025 году перечислить 100 млн грн. Еще 129 млн грн запланировано оплатить поставщику в 2026-м.

Сейчас упомянутое предприятие имеет в собственности чуть более 200 автобусов, из которых 150 – марки Karsan. Они были приобретены еще в 2021 году.

#Автобусы #Новости #Автособытие #Перевозки #Видео #Фото