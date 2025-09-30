У Харкові закуповують 85 вживаних автобусів VDL Citea

Пасажирські машини купуються за офіційною процедурою на платформі Prozorro. Єдиний учасник тендерних торгів запропонував автобуси VDL Citea LLE-120, що вже були у використанні.

Як пише alltransua, загальна вартість тендеру склала 229,9 млн грн, тобто в середньому менш як 3 млн грн за одиницю. Це – доволі помірна й виправдана ціна на подібну техніку.

Прийдуть 12-метрові (11,98 м) дводверні автобуси (див. відео нижче) у добротному технічному стані. Усі вони мають міське виконання, низьку підлогу, відкидний пандус для впевненого заїзду людини в кріслі колісному, кондиціонери для створення комфортної температури в спекотну пору.

Паспортна місткість салону 80 пасажирів, з яких половина може сидіти. В моторній ніші встановлено дизельний 6,7-літровий Cummins потужністю 209 кВт/284 к.с.

За умовами договору "Салтівське трамвайне депо" має поетапно отримати автобуси до 31 травня 2026 року. Кожна партія повинна налічувати не менше 15 одиниць техніки.

Оплата також буде у два етапи. В першому транші передбачено вже в 2025 році перерахувати 100 млн грн. Ще 129 млн грн заплановано сплатити постачальнику у 2026-у.

Наразі згадане підприємство має у власності трохи більш як 200 автобусів, з яких 150 – марки Karsan. Вони були придбані ще у 2021 році.