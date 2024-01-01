Автобуси VDL Citea з міських маршрутів Стокгольма тепер возитимуть вінницьких школярів

Подаровані автобуси одного бренду – VDL Bus. Техніка не нова, але вона пройшла відповідний ремонт, сервіс та отримала технічне схвалення для експлуатації на шкільних маршрутах. Про це йдеться у повідомленні Вінницької ОВА.

Подарунок зробив відомий оператор пасажирських перевезень зі Стокгольма Keolis. Транспортники ще торік попросили пасажирських перевізників зібрати 100 автобусів для школярів України.

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І хоча сто машин вони зібрали, до України надійде лише 73. Решту 27 машин технічна служба Keolis вирішила не ремонтувати, а використати в якості донорів.

Річ у тому, що більшість автобусів потребували серйозного ремонту та сервісних робіт, а великих сум грошей на придбання не було: компанія Keolis та її партнери з постачання автобусів, запчастин, аксесуарів тощо (Exide, Swedish Bussglas, Huzell's Heavy Parts, Swedish Car Testing, GA Lindberg й B&B Nacka) обходилася власними коштами.

Ще зовсім недавно автобуси VDL Citea обслуговували маршрути Стокгольма та передмістя. Фото: Бене Ріобо

Отож чверть отриманих машин пішла на розбирання. Спеціалісти провели дефектування отриманих деталей, вузлів та агрегатів. До роботи приєдналися волонтери, котрі взялися за ремонт техніки.

Усі 46 місць кожного салону обладнано сертифікованими пасками безпеки, як того вимагають сучасні світові стандарти для облаштування шкільних автобусів. В подарованих машинах це додаткова комплектація, її провели під час ремонту та обслуговування техніки.

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Мотористи на окремих машинах повністю перебрали двигун, а на деяких провели незначний ремонт, а то й просто обслуговування. Все залежало від залишкового експлуатаційного ресурсу й технічного стану силових агрегатів.

Усі 73 автобуси для України відправлялися з бази в Росерберзі, куди їх переганяли після ремонту. Фото: Keolis

На цих автобусах встановлені перевірені часом турбонаддувні 6,7-літрові дизелі Cummins ISB6.7, чиї шість циліндрів видають потужність у 279 к.с. Мотор адаптований під суворі зими. При температурі 10 градусів морозу він запускається з півоберта без використання додаткових засобів запуску, підігрівач потрібен йому в умовах критичних температур, коли на вулиці -45 ºС.

В усіх машинах замінили оливу, акумулятори, поставили нові шини. Гальмівна система кожного автобуса пройшла ретельну перевірку.

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До речі, перша партія пасажирських машин від Keolis надійшла в Україну рівно рік тому. Тоді у жовтневому пакеті шкільних автобусів великої розмірної групи надійшло 30 добротно підготовлених лайнерів.

Тут є ще одна цікава деталь: Швеція подарувала Україні більше автобусів для перевезення школярів, ніж будь-яка інша країна ЄС, і майже всі вони надійшли від Keolis зі Стокгольма.

А це вже огляд автобусів у Вінниці – подарунок громадам шикарний. Фото: Вінницька ОВА

Із загальної кількості 370 автобусів, наданих у рамках кампанії Європейської Комісії "Шкільні автобуси для України", на Швецію припадає 77 автобусів. 73 з них надійшли від Keolis. З цієї кількості 63 машини обслуговували маршрути SL, транспортного управління Стокгольма Trafikförvaltningen.

У нинішньому пакеті техніка для шкіл восьми громад Вінницької області також у добротному технічному стані та відповідає усім стандартами безпеки, що висуваються для обслуговування такої категорії пасажирів.

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Зокрема, автобуси вже отримали Бершадська, Гайсинська, Жмеринська, Калинівська, Могилів-Подільська, Погребищенська, Стрижавська та Ямпільська громади. На нинішньому тижні автобуси пройдуть процедуру державної реєстрації в місцевих Сервісних центрах, після чого вийдуть на затверджені шкільні маршрути.

Вісім громад отримали автобуси, які вже на нинішнім тижні вийдуть на шкільні маршрути. Фото: Вінницька ОВА