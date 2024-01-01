Маршрутки Karsan возвращаются, но не в Украину

Компания Karsan за короткий срок успешно развернула 700 электрических микроавтобусов e-JEST в странах материковой Европы и Северной Америки, а также недавно дебютировала в Японии. Karsan e-JEST является одним из четырех транспортных средств, зарегистрированных в Европе в сегменте электрических микроавтобусов.

Теперь, рассказывает на своем сайте производитель, настала очередь Великобритании и Ирландии. На выставке Euro Bus Expo 2024 в Бирмингеме производитель уже показал праворульную версию своего электрического микроавтобуса e-JEST для рынка Великобритании. И это привлекло внимание перевозчиков.

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Возвращение к малогабаритному общественному транспорту аккумуляторного исполнения обусловлено тем, что такие машины с нулевым выбросом экономически оправданы в межпиковый период. Они призваны обслуживать маршруты с уменьшенным пассажиропотоком (см. презентационное видео внизу), когда работа на линии многоместных автобусов убыточна и энергозатратна.

На рабочем месте водителя созданы комфортные условия, добавилась продуманная эргономика. Фото: Karsan

Турецкий микроавтобус оснащен электротяговым двигателем BMW с максимальной мощностью 135 кВт и максимальным крутящим моментом 290 Нм.

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Электромотор питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 88 кВт-ч. Такого потенциала хватает 210 километров пробега. Он в максимальном режиме хода способен развивать скорость 80 км/ч.

Аккумуляторы можно зарядить за один час с помощью быстрой зарядки и за четыре часа с помощью стандартной зарядки дома ночью.

Салон хотя и маленький, но просторный и удобный. Фото: Karsan

Благодаря своим компактным габаритам (длина 5,85 м, ширина 2 м и высота 2,8 м) ему для поворота нужно всего 6,9 м. Это делает его идеальным для узких улиц и инфраструктуры исторического центра города.

Салон наименьшей предложенной для британско-ирландского рынка модификации e-JEST рассчитан на 22 пассажира, из которых 9 мест для сидячих пассажиров. Хотя там есть модели на 58 и 105 пассажиров, размером 8 и 12 м соответственно.

В транспортном средстве предусмотрены удобные сиденья и специальная зона напротив двустворчатых дверей для инвалидных и детских колясок.