Маршрутки Karsan повертаються, але не в Україну

Компанія Karsan за короткий час успішно розгорнула 700 електричних мікроавтобусів e-JEST у країнах материкової Європи та Північної Америки, а також нещодавно дебютувала в Японії. Karsan e-JEST є одним із чотирьох транспортних засобів, зареєстрованих в Європі в сегменті електричних мікроавтобусів.

Тепер, розповідає на своєму сайті виробник, настала черга Великої Британії та Ірландії. На виставці Euro Bus Expo 2024 в Бірмінгемі виробник вже показав праворульну версію свого електричного мікроавтобуса e-JEST для ринку Великобританії. І це привернуло увагу перевізників.

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Повернення до малогабаритного громадського транспорту акумуляторного виконання обумовлено тим, що такі машини з нульовим викидом економічно виправдані в міжпіковий період. Вони покликані обслуговувати маршрути зі зменшеним пасажиропотоком (див. презентаційне відео внизу), коли робота на лінії багатомісних автобусів збиткова та енергозатратна.

На робочому місці водія створено комфортні умови, додалася продумана ергономіка. Фото: Karsan

Турецький мікроавтобус оснащений електротяговим двигуном BMW з максимальною потужністю 135 кВт і максимальним крутним моментом 290 Нм.

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Електромотор живиться від літій-іонного акумулятора місткістю 88 кВт-год. Такого потенціалу вистачає 210 кілометрів пробігу. Він у максимальному режимі ходу здатен розвивати швидкість 80 км/год.

Акумулятори можна зарядити за одну годину за допомогою швидкої зарядки та за чотири години за допомогою стандартної зарядки вдома вночі.

Салон хоча й маленький, але просторий та зручний. Фото: Karsan

Завдяки своїм компактним габаритам (довжина 5,85 м, ширина 2 м і висота 2,8 м) йому для повороту потрібно всього 6,9 м. Це робить його ідеальним для вузьких вулиць та інфраструктури історичного центру міста.

Салон найменшої запропонованої для британсько-ірландського ринку модификації e-JEST розрахований на 22 пасажири, з яких 9 місць для сидячих пасажирів. Хоча там є моделі на 58 та 105 пасажирів, розміром 8 та 12 м відповідно.

У транспортному засобі передбачені зручні сидіння та спеціальна зона навпроти двостулкових дверей для інвалідних та дитячих колясок.