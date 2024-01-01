Мікроавтобуси JAC Sunray возитимуть в школи не лише учнів, але й вчителів

Про ці китайські мікроавтобуси йдеться на сайті компанії "Будшляхмаш".

Автобуси в Китаї пройшли тестування за трьома рівнями, в т.ч. умовах екстремальної спеки, морозу й високої вологості.

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В моторній ніші машини стоїть дизельний двигун потужністю 110 кВт (147 к.с.) і крутним моментом 355 Нм. Мотор працює в парі з 6-ступінчатою МКПП.

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Варто зазначити, що система освітніх закладів сьогодні потребує підвезення до шкіл не тільки учнів, але й вчителів. Це доволі поширене явище, оскільки навіть у школах великих громад власних кадрів не вистачає, вчителів доводиться підвозити з райцентру.

Салон такої пасажирської машини розрахований на півтора десятка пасажирів. Місткість за формулою 15+1 ідеально підходить системі освіти як для підвезення невеликої кількості учнів, так і вчителів на роботу в глибинку.

Фото: Будшляхмаш