По Лондону будут ездить двухэтажные автобусы BYD

Производитель аккумуляторной двухпалубной пассажирской машины снял завесу с автобуса, который серийно будет выпускаться для столицы Великобритании и ее городов в регионах уже до конца нынешнего года. О заявленном тираже и ценах не сообщается, но это будет большая партия по меньшей мере в сто машин.

Новый автобус имеет длину 10,9 метра и может вместить до 90 пассажиров. BYD BD11 – это первый электрический автобус собственной разработки BYD, который предлагается на рынке Великобритании. Об этом сообщает китайский журнал Kejihui New Media и другие мировые СМИ.

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Презентация состоялась в Лондонском автобусном музее, где также размещен первый электрический автобус на шасси BYD K9E, посвященный сети общественного транспорта Лондона.

"Первая партия моделей разработана специально для Лондона, а последующие модели адаптированы к потребностям различных регионов Великобритании. Нашим преимуществом является то, что мы сами производим двигатели, батареи и блоки управления и поэтому может предложить более низкую цену", – заявил на презентации автобуса в Лондоне генеральный менеджер коммерческого транспортного подразделения BYD в Великобритании Фрэнк Торп.

BYD BD11 стал новейшим транспортным средством, который оснащен известной батареей Blade Battery от BYD емкостью до 532 кВт-ч. Ее заряда хватает на пробег до 644 км. Производитель предлагает гибкие и быстрые варианты зарядки, поддерживая зарядку двойным пистолетом и быструю зарядку пантографа до 500 кВт. С такими возможностями BYD BD11 можно зарядить в кратчайшие сроки, от 0 до 100 процентов всего за два часа.

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Аккумулятор Blade Battery интегрирован в шасси, чтобы уменьшить вес, увеличить запас хода и обеспечить высокий уровень стабильности и маневренности, а также увеличить внутреннее пространство для пассажиров.

Легкая батарея "была разработана, чтобы улучшить использование пространства на 50% больше, чем традиционная батарея, сохраняя при этом высокий уровень плотности энергии. Используя каждую ячейку как структурную балку, батарея также достигает высоких уровней прочности и жесткости на кручение и имеет низкий центр тяжести для повышения стабильности и маневренности", – говорят в BYD.

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BYD BD11 приводится в движение двумя электродвигателями мощностью 150 кВт. Оба 204-сильных мотора расположены в колесах. Двигатели, объединяющие несколько функций в одном узле, используют инновационный контроллер 6-в-1, который упрощает электронику автомобиля для повышения надежности. Элементы управления электродвигателем, блок управления рулевым управлением, контроллер воздушного компрессора, преобразователь постоянного тока и блок распределителя электроэнергии объединены в единый пакет.

Контроллер 6-в-1 использует передовую технологию карбида кремния (SiC), которая обеспечивает впечатляющий КПД 99,5% с уменьшением веса на 15% по сравнению с традиционными контроллерами в соответствии с BYD. При этом BYD сочетает плоский провод и безмасляное решение для уменьшения веса на 15% по сравнению с обычными двигателями.

Конструкция двигателя позволяет эффективнее использовать пространство, а также улучшает охлаждение для повышения производительности и выходной мощности. Он обеспечивает крутящий момент до 600 Нм для быстрого ускорения, что особенно важно на крутых склонах.

Фото/ видео: BYD