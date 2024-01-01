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По Лондону будут ездить двухэтажные автобусы BYD

Китайская корпорация BYD Co Ltd теперь будет поставлять новые двухэтажные электробусы для Лондона. Китайцы специально разработали модель BYD BD11 для этого города.
Китайские двухпалубные электрические автобусам BYD поедут в Лондон - Auto24

ФОТО: BYD|

Двухпалубный электрический автобус BYD BD11 общей вместимостью 90 пассажиров

Валентин Ожго
logo28 мая, 15:46
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Производитель аккумуляторной двухпалубной пассажирской машины снял завесу с автобуса, который серийно будет выпускаться для столицы Великобритании и ее городов в регионах уже до конца нынешнего года. О заявленном тираже и ценах не сообщается, но это будет большая партия по меньшей мере в сто машин.

Новый автобус имеет длину 10,9 метра и может вместить до 90 пассажиров. BYD BD11 – это первый электрический автобус собственной разработки BYD, который предлагается на рынке Великобритании. Об этом сообщает китайский журнал Kejihui New Media и другие мировые СМИ.

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Презентация состоялась в Лондонском автобусном музее, где также размещен первый электрический автобус на шасси BYD K9E, посвященный сети общественного транспорта Лондона.

"Первая партия моделей разработана специально для Лондона, а последующие модели адаптированы к потребностям различных регионов Великобритании. Нашим преимуществом является то, что мы сами производим двигатели, батареи и блоки управления и поэтому может предложить более низкую цену", – заявил на презентации автобуса в Лондоне генеральный менеджер коммерческого транспортного подразделения BYD в Великобритании Фрэнк Торп.

BYD BD11 стал новейшим транспортным средством, который оснащен известной батареей Blade Battery от BYD емкостью до 532 кВт-ч. Ее заряда хватает на пробег до 644 км. Производитель предлагает гибкие и быстрые варианты зарядки, поддерживая зарядку двойным пистолетом и быструю зарядку пантографа до 500 кВт. С такими возможностями BYD BD11 можно зарядить в кратчайшие сроки, от 0 до 100 процентов всего за два часа.

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Аккумулятор Blade Battery интегрирован в шасси, чтобы уменьшить вес, увеличить запас хода и обеспечить высокий уровень стабильности и маневренности, а также увеличить внутреннее пространство для пассажиров.

Легкая батарея "была разработана, чтобы улучшить использование пространства на 50% больше, чем традиционная батарея, сохраняя при этом высокий уровень плотности энергии. Используя каждую ячейку как структурную балку, батарея также достигает высоких уровней прочности и жесткости на кручение и имеет низкий центр тяжести для повышения стабильности и маневренности", – говорят в BYD.

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BYD BD11 приводится в движение двумя электродвигателями мощностью 150 кВт. Оба 204-сильных мотора расположены в колесах. Двигатели, объединяющие несколько функций в одном узле, используют инновационный контроллер 6-в-1, который упрощает электронику автомобиля для повышения надежности. Элементы управления электродвигателем, блок управления рулевым управлением, контроллер воздушного компрессора, преобразователь постоянного тока и блок распределителя электроэнергии объединены в единый пакет.

Контроллер 6-в-1 использует передовую технологию карбида кремния (SiC), которая обеспечивает впечатляющий КПД 99,5% с уменьшением веса на 15% по сравнению с традиционными контроллерами в соответствии с BYD. При этом BYD сочетает плоский провод и безмасляное решение для уменьшения веса на 15% по сравнению с обычными двигателями.

Конструкция двигателя позволяет эффективнее использовать пространство, а также улучшает охлаждение для повышения производительности и выходной мощности. Он обеспечивает крутящий момент до 600 Нм для быстрого ускорения, что особенно важно на крутых склонах.

Фото/ видео: BYD

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