Лондоном будуть їздити двоповерхові автобуси BYD

Виробник акумуляторної двопалубної пасажирської машини зняв завісу з автобуса, який серійно буде випускатися для столиці Великобританії та її міст в регіонах вже до кінця нинішнього року. Про заявлений тираж і ціни не повідомляється, але це буде велика партія в щонайменше сто машин.

Новий автобус має довжину 10,9 метра і може вмістити до 90 пасажирів. BYD BD11 — це перший електронний автобус власної розробки BYD, який пропонується на ринку Великобританії. Про це повідомляє китайський часопис Kejihui New Media та інші світові ЗМІ.

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Презентація відбулася в Лондонському автобусному музеї, де також розміщено перший електричний автобус на шасі BYD K9E, присвячений мережі громадського транспорту Лондона.

"Перша партія моделей розроблена спеціально для Лондона, а наступні моделі адаптовані до потреб різних регіонів Великобританії. Нашою перевагою є те, що ми самі виробляємо двигуни, батареї та блоки керування і тому може запропонувати нижчу ціну", – заявив на презентації автобуса у Лондоні генеральний менеджер комерційного транспортного підрозділу BYD у Великій Британії Френк Торп.

BYD BD11 став найновішим транспортним засобом, який оснащено відомою батареєю Blade Battery від BYD місткістю до 532 кВт-год. Її заряду вистачає на пробіг до 644 км. Виробник пропонує гнучкі та швидкі варіанти заряджання, підтримуючи зарядку подвійним пістолетом і швидку зарядку пантографа до 500 кВт. З такими можливостями BYD BD11 можна зарядити в найкоротші терміни, від 0 до 100 відсотків всього за дві години.

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Акумулятор Blade Battery інтегрований у шасі, щоб зменшити вагу, збільшити запас ходу та забезпечити високий рівень стабільності та маневровості, а також збільшити внутрішній простір для пасажирів.

Легка батарея "була розроблена, щоб покращити використання простору на 50% більше, ніж традиційна батарея, зберігаючи при цьому високий рівень щільності енергії. Використовуючи кожну комірку як структурну балку, батарея також досягає високих рівнів міцності та жорсткості на кручення та має низький центр ваги для підвищення стабільності та маневровості", – кажуть у BYD.

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BYD BD11 приводиться в рух двома електродвигунами потужністю 150 кВт. Обидва 204-сильні мотори розташовані в колесах. Двигуни, що об’єднують кілька функцій в одному вузлі, використовують інноваційний контролер 6-в-1, який спрощує електроніку автомобіля для підвищення надійності. Елементи керування електродвигуном, блок керування рульовим управлінням, контролер повітряного компресора, перетворювач постійного струму та блок розподільника електроенергії об’єднані в єдиний пакет.

Двигун 6-в-1 використовує передову технологію карбіду кремнію (SiC), яка забезпечує вражаючий ККД 99,5% зі зменшенням ваги на 15% порівняно з традиційними контролерами відповідно до BYD. При цьому BYD поєднує плоский дріт та безмасляне рішення для зменшення ваги на 15% порівняно зі звичайними двигунами.

Конструкція двигуна дозволяє ефективніше використовувати простір, а також покращує охолодження для підвищення продуктивності та вихідної потужності. Він забезпечує крутний момент до 600 Нм для швидкого прискорення, що особливо важливо на крутих схилах.

Фото/ відео: BYD