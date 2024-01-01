Otokar готовит турецкой мотопехоте легкую БМП-амфибию Tulpar-S

Техника Otokar в украинских подразделениях уже известна. Бронированные тактические машины Cobra II этого концерна уже не раз засветились в сообщениях с фронта, поэтому интерес к плавающему новичку в конфигурации боевой машины пехоты повышенный.

Турецкий БМП Tulpar-S является меньшим и более легким братом платформы Tulpar. На сайте X появилось видео с новой версией платформы Tulpar-S.

Читайте также Турецкая бронетехника будет защищать границу с Россией

Его гусеничная ходовая получила привод от дизельного двигателя с турбонаддувом мощностью 360 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Фото: из видео Defence 360°

Такое сочетание позволяет 17-тонной амфибии разгоняться на дорогах с твердым покрытием до 70 км/ч, по воде – 8 км/ч. Дальность хода на стандартном запасе горючего в баках чуть больше 500 км.

Башня Bozok 25 MKT вооружена 25-мм пушкой M242 Bushmaster, стреляющей боеприпасами 25x137 мм, к пушке крепится универсальный пулемет калибра 7,62 мм.

Читайте также Киевлян и гостей будут возить не украинские, а турецкие автобусы: названа причина

Tulpar-S разработан для сухопутных войск Турции в рамках модернизации бронепарка. Однако конкретный заказ концерну Otokar Анкара еще не размещала.