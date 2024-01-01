Otokar готує турецькій мотопіхоті легку БМП-амфібію Tulpar-S

Техніка Otokar в українських підрозділах уже знана. Броньовані тактичні машини Cobra II цього концерну вже не раз засвітилися в повідомленнях з фронту, тому інтерес до плаваючого новачка у конфігурації бойової машини піхоти підвищений.

Турецький БМП Tulpar-S є меншим і легшим братом платформи Tulpar. На сайті X з'явилося відео з новою версією платформи Tulpar-S.

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Його гусенична ходова отримала привід від дизельного двигуна з турбонаддувом потужністю 360 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Фото: з відео Defence 360°

Таке поєднання дозволяє 17-тонній амфібії розганятися на дорогах з твердим покриттям до 70 км/год, по воді - 8 км/год. Дальність ходу на стандартному запасі пального в баках трохи більша за 500 км.

Башта Bozok 25 MKT озброєна 25-мм гарматою M242 Bushmaster, що стріляє боєприпасами 25x137 мм, до гармати кріпиться універсальний кулемет калібру 7,62 мм.

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Tulpar-S розроблений для сухопутних військ Туреччини в рамках модернізації її бронепарку. Однак конкретне замовлення концерну Otokar Анкара ще не розміщувала.