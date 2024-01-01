Турецька бронетехніка захищатиме кордон з Росією

Для мотопіхотних бригад придбано бронемашини 6×6 ARMA, 4×4 NMS. Крім того, для "Рятувального щита" закуплено "трохи меншу кількість броньованих автомобілів 4×4". Про це йдеться на сайті Національного оборонного інвестиційного центру.

До придбання воєнної техніки спонукали чимраз більші загрози зі сторони агресивної Росії. Закупівля нової броньованої техніки 4×4 та 6×6 підготовлена спеціалістами Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (Національний оборонний інвестиційний центр) у тісній взаємодії з Силами оборони.

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"Хоча системи озброєнь часто купуються як готові продукти, у випадку цих броньованих машин під потреби Сил оборони Естонії вже були враховані під час проєктування їх інтер’єру та екстер’єру. З конвеєра турецької компанії сходять машини, налаштовані на наші побажання та практично готові до використання. В Естонії залишиться встановити тільки комунікаційне та інше обладнання", – зазначив Марек Мардо з Державного оборонного інвестиційного центру (RKIK).

Перші колісні бронемашини прибули до Естонії наприкінці 2024 року. Нині призовники 2-ї піхотної бригади вже почали навчання з ними, а також використовуватимуть бронетехніку на великих навчаннях Siil у травні. Уся замовлена бронетехніка має надійти до Естонії до кінця цього року.

Нова бронетехніка забезпечує кращий захист Сил оборони, ніж раніше, як від вогню зі стрілецької зброї, так і від осколків мін і снарядів. Також покращиться маневреність підрозділів, оскільки прохідність бронетехніки значно краща, ніж у вантажівок, які раніше використовувалися як засоби пересування піхотних підрозділів. Бронемашини озброєні великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм.

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Окрім Сил оборони Естонії, Міністерству внутрішніх справ також надійдуть чотири нові колісні бронемашини 4х4 турецького виробництва. Вони належатимуть саперам Управління порятунку, але також можуть використовуватися Управлінням поліції та прикордонної охорони, якщо це буде необхідно.

Нова бронетехніка значно покращить можливості реагування та безпеку для саперів, спецпідрозділів поліції та поліції охорони під час операцій високого ризику – вибухонебезпечні ситуації чи збройний напад. Вона також дозволить безпечно транспортувати спецобладнання та евакуювати людей із безпосередньо небезпечної зони.

Зазначається, що у саперів ніколи раніше не було таких можливостей і обладнання, тож нинішнє придбання є великим крок вперед у підготовці до криз.

Фото: RKIK