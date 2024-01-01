Турецкая бронетехника будет защищать границу с Россией

Для мотопехотных бригад приобретены бронемашины 6×6 ARMA, 4×4 NMS. Кроме того, для "Спасательного щита" закуплено "немного меньшее количество бронированных автомобилей 4×4". Об этом говорится на сайте Национального оборонного инвестиционного центра.

К приобретению военной техники побудили все большие угрозы со стороны агрессивной России. Закупка новой бронированной техники 4×4 и 6×6 подготовлена специалистами Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (Национальный оборонный инвестиционный центр) в тесном взаимодействии с Силами обороны.

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"Хотя системы вооружений часто покупаются как готовые продукты, в случае этих бронированных машин под нужды Сил обороны Эстонии уже были учтены при проектировании их интерьера и экстерьера. С конвейера турецкой компании сходят машины, настроенные на наши пожелания и практически готовые к использованию. В Эстонии останется установить только коммуникационное и другое оборудование", – отметил Марек Мардо из Государственного оборонного инвестиционного центра (RKIK).

Первые колесные бронемашины прибыли в Эстонию в конце 2024 года. Сейчас призывники 2-й пехотной бригады уже начали обучение с ними, а также будут использовать бронетехнику на крупных учениях Siil в мае. Вся заказанная бронетехника должна поступить в Эстонию до конца этого года.

Новая бронетехника обеспечивает лучшую защиту Сил обороны, чем раньше, как от огня из стрелкового оружия, так и от осколков мин и снарядов. Также улучшится маневренность подразделений, поскольку проходимость бронетехники значительно лучше, чем у грузовиков, которые ранее использовались как средства передвижения пехотных подразделений. Бронемашины вооружены крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм.

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Кроме Сил обороны Эстонии, Министерству внутренних дел также поступят четыре новые колесные бронемашины 4х4 турецкого производства. Они будут принадлежать саперам Управления спасения, но также могут использоваться Управлением полиции и пограничной охраны, если это будет необходимо.

Новая бронетехника значительно улучшит возможности реагирования и безопасность для саперов, спецподразделений полиции и полиции охраны во время операций высокого риска – взрывоопасные ситуации или вооруженное нападение. Она также позволит безопасно транспортировать спецоборудование и эвакуировать людей из непосредственно опасной зоны.

Отмечается, что у саперов никогда раньше не было таких возможностей и оборудования, поэтому нынешнее приобретение является большим шаг вперед в подготовке к кризисам.

Фото: RKIK