В этой стране часто можно увидеть автомобили, которые возят пассажиров, а за рулем этого транспортного средства водитель отсутствует. И это не автопилот, и не искусственный интеллект.

Компания Elmo разработала и внедрила уникальный сервис по аренде автомобилей, обслуживающих пассажиров с помощью офисного водителя и дистанционного управления. Заказанный автомобиль в точное время приезжает без водителя в оговоренное место, забирает пассажира (пассажиров) и отвозит по указанному адресу. Единственное отличие – отсутствие водителя.

Впрочем, считать, что автомобиль ездит автономно, не стоит. Он там есть, но условно. Вождение происходит дистанционно с удаленного рабочего места. Это стало возможным благодаря технологии Elmo.

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"Возможность дистанционного управления решает две проблемы одновременно – делает жизнь арендатора более удобной, потому что арендованный автомобиль подъезжает к его двери, а также делает деятельность арендатора более эффективной", – рассказывает в одном из интервью ведущий идеолог Elmo Энн Лаанс.

Для отдаленного водителя здесь вообще огромные преимущества. В ожидании заказчика он может перекусить, поменять машину несколькими щелчками. По сути это уже не столько водитель, сколько офисный работник в статусе "белых воротничков". В таком случае профессия водителя становится более привлекательной.

Разработчики отмечают, что дистанционным водителем может стать даже человек с ограниченными возможностями передвижения. Автомобили на дистанционном управлении работают на улицах согласно согласованным правилам. В этом смысле Эстония очень передовая страна.

У офисных водителей по дистанционному управлению все по-настоящему – сначала обучение, сдача экзаменов, а перед сменой – обязательный медконтроль. Фото: Elmo

Соседняя Финляндия уже признает эстонские лицензии, выданные на управление автомобилями с дистанционным управлением на своей территории. Постепенно опыт дистанционных офисных водителей переходит и в другие страны.

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Конечно, водителя к такой работе готовят. Обучение дистанционному управлению Elmo предполагает определенный процесс. Первая часть обучения начинается на закрытой площадке. Если эта часть сдана, обучение начинается на улице, а если она также сдана, необходимо сдать экзамен, организованный Транспортным советом. Удачный экзамен гарантирует водителю соответствующий сертификат и возможность трудоустроиться водителем Elmo с дистанционным управлением.

Машина не нуждается в большом переоснащении. Ее укомплектуют камерами и компьютером, в котором встроен контроллер. Для подключения достаточно интернета 4G, который есть повсюду. А 5G открывает еще большие возможности – позволяет ездить быстрее и улучшает качество изображения.



Все это для водителя похоже на похожую компьютерную игру. Для пассажира – это обычная услуга. Все идет к тому, что будущее транспорта будет состоять из сочетания беспилотных автомобилей и дистанционно управляемых машин. Конечно, возможность ручного управления останется – водитель никогда не откажется от того наслаждения и свободы, которое дает ему руль.