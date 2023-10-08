В цій країні часто можна побачити автомобілі, котрі возять пасажирів, а за кермом цього транспортного засобу водій відсутній. І це не автопілот, і не штучний інтелект…

Компанія Elmo розробила і впровадила унікальний сервіс з оренди автомобілів, що обслуговують пасажирів за допомогою офісного водія та дистанційного керування. Замовлений автомобіль у точно визначений час приїздить без водія в обумовлене місце, забирає пасажира (пасажирів) і відвозить за вказаною адресою. Єдина відмінність – відсутність водія.

Втім, вважати, що орендований автомобіль їздить автономно, не варто. Він там є, але умовно. Водіння відбувається дистанційно з віддаленого робочого місця. Це стало можливим завдяки технології, розробленій компанією Elmo.

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"Можливість дистанційного керування розв'язує дві проблеми одночасно – робить життя орендаря зручнішим, тому що орендований автомобіль під'їжджає до його дверей, а також робить діяльність орендаря більш ефективною", – розповідає в одному з інтерв’ю провідний ідеолог Elmo Енн Лаансу.

Для віддаленого водія тут взагалі величезні переваги. В очікуванні замовника він може перекусити, змінювати машину кількома клацаннями. По суті, це вже не стільки водій, скільки офісний працівник у статусі "білих комірців". В такому разі професія водія стає привабливішою.

Розробники зазначають, що дистанційним водієм може стати навіть людина з обмеженими можливостями пересування. Автомобілі на дистанційному керуванні працюють на вулицях згідно з узгодженими правилами. У цьому сенсі Естонія є дуже передовою країною.

В офісних водіїв з дистанційного керування все по-справжньому – спочатку навчання, складання іспитів, а перед зміною – обов'язковий медконтроль. Фото: Elmo

Сусідня Фінляндія вже визнає естонські ліцензії, видані на керування автомобілями з дистанційним керуванням на своїй території. Поступово досвід дистанційних офісних водіїв переходить й до інших країн.

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Звісно, водія до такої роботи готують. Навчання дистанційного керування Elmo передбачає певний процес. Перша частина навчання починається на закритому майданчику. Якщо ця частина складена, навчання починається на вулиці, а якщо її також складено, необхідно скласти іспит, організований Транспортною радою. Успішний іспит гарантує водію відповідний сертифікат і можливість працевлаштуватися водієм Elmo з дистанційним керуванням.

Машина не потребує великого переоснащення. Її укомплектовують камерами та комп’ютером, в якому вбудовано контролер. Для підключення достатньо інтернету 4G, який є повсюди. А 5G відкриває ще більші можливості – дозволяє їздити швидше та покращує якість зображення.



Все це для водія схоже на схоже комп'ютерну гру. Для пасажира – це звичайна послуга. Все йде до того, що майбутнє транспорту складатиметься з поєднання безпілотних автомобілів та дистанційно керованих машин. Звісно, можливість ручного керування залишиться – водій ніколи не відмовиться від тієї насолоди й свободи, яку дає йому кермо.