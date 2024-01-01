Крупный город в Германии отказывается от дизельных автобусов: что вместо них

Транспортная компания Hamburger Hochbahn AG заказала сразу 350 полностью электрических городских автобусов Mercedes-Benz eCitaro и eCitaro G. Это будет прямая поставка от Daimler Buses, с которым заключен договор.

По условиям контракта в течение следующих пяти лет новые соло и сочлененные автобусы должны быть доставлены в немецкий город Гамбург. Об этом сообщает Daimler Truck AG.

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Заказчик уже имеет опыт эксплуатации eCitaro с 2018 года и убедился в низкой общей стоимости владения, простотой ремонта eCitaro в течение всего длительного срока службы электробусов, которые поставил Daimler Buses.

В 2024 году Mercedes-Benz eCitaro снова получил награду "Чемпион электрических автобусов".

Mercedes-Benz eCitaro G за один раз перевозит более полутора сотен пассажиров. Фото: Daimler Truck

На этом основании в сформированный портфель заказов вошли заявки на обычные и сочлененные автобусы на проверенной платформе Citaro. Новые автобусы eCitaro для компании Hamburger Hochbahn AG будут оснащены батареей поколения NMC3, которая гарантирует большой запас хода без выбросов.

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К крупнейшей на сегодня размерной группе электрических автобусов относится Mercedes-Benz eCitaro G, паспортная вместимость которого доведена до 157 пассажиров плюс водитель. Эта 18,1-метровая низкопольная машина с системой наклона к бордюрам имеет 4-дверную конфигурацию салона, что ускоряет посадку и высадку пассажиров.

Более привычный для перевозчика Mercedes-Benz eCitaro меньше по размеру. Эта 2-дверная 12,1-метровая машина также имеет два электрических двигателя (2 x 125 кВт) и пять блоков высоковольтных аккумуляторов емкостью 64,5 кВт-ч каждый. Правда, вместимость наполовину меньше – 86 пассажиров плюс водитель.

Визуально он маленький, но салон рассчитан на 86 пассажиров. Фото: Daimler Truck

Автоперевозчик Hamburger Hochbahn AG уже заявил, что к началу 2030 года весь его парк автобусов здесь будет переведен на безвидовые системы привода.