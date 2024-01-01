Велике місто в Німеччині відмовляється від дизельних автобусів: що замість них

Транспортна компанія Hamburger Hochbahn AG замовила відразу 350 повністю електричних міських автобусів Mercedes-Benz eCitaro та eCitaro G. Це буде пряме постачання від Daimler Buses, з яким укладено договір.

За умовами контракту протягом наступних п’яти років нові соло та зчленовані автобуси мають бути доставлені до німецького міста Гамбург. Про це повідомляє Daimler Truck AG.

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Замовник вже має досвід експлуатації eCitaro з 2018 року й переконався у низькій загальній вартості володіння, простотою ремонту eCitaro протягом усього тривалого терміну служби електробусів, які поставив Daimler Buses.

У 2024 році Mercedes-Benz eCitaro знову отримав нагороду «Чемпіон електричних автобусів».

Mercedes-Benz eCitaro G за один раз перевозить понад півтори сотні пасажирів. Фото: Daimler Truck

На цій підставі у сформований портфель замовлень увійшли заявки на звичайні та зчленовані автобуси на перевіреній платформі Citaro. Нові автобуси eCitaro для компанії Hamburger Hochbahn AG будуть оснащені батареєю покоління NMC3, яка гарантує великий запас ходу без викидів.

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До найбільшої на сьогодні розмірної групи електричних автобусів належить Mercedes-Benz eCitaro G, паспортна місткість якого доведена до 157 пасажирів плюс водій. Ця 18,1-метрова низькопідлогова машина з системою нахилу до бордюрів має 4-дверну конфігурацію салону, що пришвидшує посадку та висадку пасажирів.

Більш звичний для перевізника Mercedes-Benz eCitaro менший за розміром. Ця 2-дверна 12,1-метрова машина також має два електричні двигуни (2 x 125 кВт) й п’ять блоків високовольтних акумуляторів місткість 64,5 кВт-год кожен. Щоправда, місткість наполовину менша – 86 пасажирів плюс водій.

Візуально він маленький, але салон розрахований на 86 пасажирів. Фото: Daimler Truck

Автоперевізник Hamburger Hochbahn AG уже заявив, що до початку 2030 року увесь його парк автобусів тут буде переведений на безвикидні системи приводу.