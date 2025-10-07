Вьетнамский VinFast с украинским владельцем продвигает линейку электробусов в Европе

После молниеносного освоения внутреннего вьетнамского авторынка компания VinFast под руководством бывшего украинского бизнесмена Фам Нят Вионга, начала продвигать свою технику на мировой арене.

Как пишет eurotransport.de, бренд VinFast планирует "наладить партнерские отношения с ведущими европейскими транспортными и инфраструктурными компаниями, чтобы обеспечить постоянное присутствие электрических автобусов VinFast во всем регионе".

Вхождению на европейский рынок предшествовал захват внутреннего рынка. Четыре года назад электрические автобусы компании с нулевым уровнем выбросов начали работать во Вьетнаме.

Трехдверный 12-метровый VinFast EB 12 способен на одном заряде батареи пройти 400 километров и за 2-3 часа восстановиться. Фото: VinFast

Фам Нят Вионг не скрывает, что во Вьетнаме ему стало тесно. Сейчас VinFast создал целую экосистему электрических автобусов, охватывающую производство, эксплуатацию и техническое обслуживание. Заводы компании могут производить от 1500 до 2000 автобусов ежегодно, причем каждый этап процесса соответствует стандартам сертификации CE.

Теперь VinFast представил на выставке Busworld Europe 2025 линейку собственных электрических автобусов, где были представлены две модели – EB 8 и EB 12.

Обе полностью электрические машині разрабатывались под строгие стандарты Европейского Союза и начнут эксплуатироваться в Европе уже в 2026 году.

На выставке Busworld Europe 2025 (см. вверху и внизу) VinFast заявил о входе бренда в европейский сектор общественного электротранспорта. Фото: sustainable-bus.com, busambassador.co.uk

Правда, содержание портфеля заказов и их география не разглашаются. Однако озвучено, что VinFast планирует создать европейскую дистрибьюторскую сеть в Германии, Нидерландах, Бельгии, Швеции, а также по всей Центрально-Восточной Европе и странах Балтии.

"Кроме наших электрических пассажирских автобусов, мы стремимся построить комплексную экосистему зеленой мобильности, чтобы сделать электрификацию доступнее, чем когда-либо прежде. С ростом ассортимента продукции мы уверены в создании транспортной сети с нулевым уровнем выбросов, которая принесет чистые и здоровые города жителям Европы", – заявил генеральный директор VinFast Ле Тхи Тху Тхуи.

Электрические автобусы VinFast EB12 и EB8, где цифровой индекс указывает на длину пассажирских машин, будут конкурировать с техникой других брендов. Своеобразное разрешение на это уже есть: 12,1-метровая модель EB 12 (см. видео ниже) получила сертификаты ЕЭК ООН и CE и уже доступна для заказа.

Пассажировместимость автобуса достигает 90 человек (35 сидячих, 54 стоячих, 1 место для кресла колесного), размер, конфигурация, запас хода и совместимость с зарядными устройствами специально разработаны для Европы. Это обеспечивает беспрепятственную и наилучшую интеграцию в нынешнюю инфраструктуру.

Обе модели питаются от аккумуляторов LFP от ведущих мировых производителей, таких как CATL и Gotion. Они предлагают емкость до 422 кВт-ч и обеспечивают реальный запас хода до 400 километров. Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью до 140 кВт, транспортные средства можно зарядить всего за два-три часа.

Учитывая давние связи основателя компании с украинским бизнесом, есть большая вероятность, что электрические автобусы вскоре могут появиться в Украине. Тем более, что здесь практически свободна 8-метровая ниша в сегменте электрических пассажирских машин. Вот из нее (см. видео ниже) вьетнамский производитель и может начать освоение украинского рынка.

На оба автобуса предоставляется 5-летняя гарантия без ограничения пробега на транспортное средство и до 8 лет на высоковольтный аккумулятор и антикоррозийную защиту.

Автобусы имеют ряд интеллектуальных технологий, включая передовые системы помощи водителю, такие как мониторинг слепых зон, интеллектуальную поддержку ускорения, предупреждения о лобовом столкновении и обнаружения усталости водителя.

Этот 8-метровый (8,67 м) электрический автобус EB 8 может вместить до 60 пассажиров. Фото: VinFast

Для удобства пассажиров в салонах будут раздавать Wi-Fi, есть порты зарядки USB, бортовые развлечения и системы пневматической подвески с заниженным шасси для комфортной посадки и высадки.

"Мы всегда считали Европу одним из наших важнейших рынков не только из-за ее экономического потенциала, но и из-за ее соответствия нашему собственному видению более зеленого и устойчивого будущего”, – отмечает председатель VinFast Ле Тхи Тху Тхуи.