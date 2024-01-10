Разработанный для вьетнамских дорог VF 3 будет продаваться в США.

Вьетнамский производитель автомобилей VinFast объявил о планах доставить свой электрический внедорожник VF 3 в Соединенные Штаты. VF 3, направляющийся в США, будет иметь запас хода 200 км, раннее бронирование будет открыто позже в этом году.

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Мировой дебют VF 3 состоялся полгода назад во Вьетнаме. Описанный VinFast как "мини-внедорожник", его небольшие вертикальные пропорции и двухдверное четырехместное расположение делают его идеальным для тесных городских улиц. Подумайте об этом как о полностью электрическом Suzuki Jimny. Он имеет такой же блочный дизайн и стандартные 16-дюймовые колеса.

Внутри VF 3 вы найдете 10,0-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, оснащенный Apple CarPlay и Android Auto в стандартной комплектации. Второй ряд складывается, чтобы освободить место для багажа.

VinFast еще не обнародовал данные о мощности, производительность или детали трансмиссии для VF 3, но маленький внедорожник предлагается во Вьетнаме в двух комплектациях: Eco и Plus, каждая из которых оснащена одним электродвигателем. Пока неясно, какие функции имеют любые из этих комплектаций и будут ли они предлагаться американским клиентам. Вполне возможно, что компания сможет переделать VF 3 для этого рынка с новыми функциями и другими двигателями.

Поставки VF 3 должны начаться во Вьетнаме в третьем квартале 2024 года. VinFast сообщает, что принимает предварительные бронирования для потенциальных покупателей в США позже в этом году, добавив, что обнародует детали по графику производства в США в ближайшее время.