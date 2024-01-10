Розроблений для в’єтнамських доріг VF 3 буде продаватись в США.

В’єтнамський виробник автомобілів VinFast оголосив про плани доставити свій електричний позашляховик VF 3 у Сполучені Штати. VF 3, що прямує до США, матиме запас ходу 200 км, раннє бронювання буде відкрито пізніше цього року.

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Світовий дебют VF 3 відбувся півроку тому у В’єтнамі. Описаний VinFast як «міні-позашляховик», його невеликі вертикальні пропорції та дводверне чотиримісне розташування роблять його ідеальним для тісних міських вулиць. Подумайте про це як про повністю електричний Suzuki Jimny. Він має такий же блоковий дизайн і стандартні 16-дюймові колеса.

Усередині VF 3 ви знайдете 10,0-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, оснащений Apple CarPlay і Android Auto в стандартній комплектації. Другий ряд складається, щоб звільнити місце для багажу.

VinFast ще не оприлюднив дані про потужність, продуктивність або деталі трансмісії для VF 3, але маленький позашляховик пропонується у В’єтнамі у двох комплектаціях: Eco та Plus, кожна з яких оснащена одним електродвигуном. Наразі неясно, які функції мають будь-які з цих комплектацій і чи будуть вони пропонуватися американським клієнтам. Цілком можливо, що компанія зможе переробити VF 3 для цього ринку з новими функціями та іншими двигунами.

Поставки VF 3 мають розпочатися у В’єтнамі в третьому кварталі 2024 року. VinFast повідомляє, що приймає попередні бронювання для потенційних покупців у США пізніше цього року, додавши, що оприлюднить деталі щодо графіку виробництва в США найближчим часом.