VinFast VF3, розроблений спеціально для в’єтнамського ринку, є найменшим представником лінійки електромобілів. Всупереч тому, що він характеризується грубим зовнішнім дизайном, це крихітна дводверна модель, розроблена насамперед для багатолюдних міст.

Хоча багато міських автомобілів мають дизайн, який можна описати як «милий», VinFast надав VF3 квадратного вигляду з елементами стилю позашляховика. З деяких ракурсів він виглядає майже як зменшений Suzuki Jimny.

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Всупереч своїм кишеньковим розмірам, VF3, як повідомляється, пропонує місце для п’яти пасажирів і навіть має невеликий багажник. В салоні двоспицеве кермо, цифрова панель приладів, схожа на планшет, і маленька панель приладів для інформаційно-розважальної системи. Бренд стверджує, що «базові інтелектуальні функції повністю інтегровані», хоча він ще не уточнив, що це таке, і ми припускаємо, що підключення до смартфону відіграє важливу роль у розвагах пасажирів і під час навігації.

Все, що ми знаємо про технічну частину, це те, що VF3 повністю електричний. Не схоже на те, що модель, що працює на бензині чи дизелі, приєднається до лінійки, і що трансмісія з одним двигуном пропонує “вражаючу відстань подорожі”.

VinFast VF3 доступний у двох комплектаціях Eco та Plus. Перша відповідно, надійде в продаж у вересні 2023 року, а постачання другої заплановано на третій квартал 2024 року. Ціна ще не оголошена, але це мало цікавить нас, тому що ніщо не говорить про те, що ми побачимо цей крихітний електричний двомісний автомобіль на нашому ринку.

Однак у В’єтнамі він має бути доступним: VinFast прогнозує, що його найменший автомобіль може стати новим «національним транспортним засобом» або свого роду народним автомобілем для рідної країни, втіливши «автомобільні мрії» мільйонів сімей.