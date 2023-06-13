VinFast VF3, разработанный специально для вьетнамского рынка, является самым маленьким представителем линейки электромобилей. У него грубый внешний дизайн, это крошечная двухдверная модель, разработанная, прежде всего, для многолюдных городов.

Хотя многие городские автомобили имеют дизайн, который можно описать как «милый», VinFast придал VF3 квадратный вид с элементами стиля, похожими на SUV, такими как черная обшивка колесных арок. С некоторых ракурсов он выглядит почти как уменьшенный Suzuki Jimny.

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Несмотря на свои карманные размеры, VF3 предлагает место для пяти пассажиров и даже имеет небольшой багажник. В салоне двухспицевой руль, цифровая приборная панель, похожая на планшет, и маленькая приборная панель для информационно-развлекательной системы. Бренд утверждает, что базовые интеллектуальные функции полностью интегрированы, хотя он еще не уточнил, что это такое, и мы предполагаем, что подключение к смартфону играет важную роль в развлечении пассажиров и на правильном пути к месту назначения.

Все, что мы знаем о технической части, это то, что VF3 полностью электрический. Не похоже, что модель, работающая на бензине или дизеле, присоединится к линейке, и что трансмиссия с одним двигателем предлагает «поразительное расстояние путешествия».

VinFast VF3 доступен в двух комплектациях Eco и Plus. Первая соответственно поступит в продажу в сентябре 2023 года, а поставки второй запланированы на третий квартал 2024 года. Цена еще не объявлена, но это мало интересует нас, потому что ничто не говорит о том, что мы увидим этот крохотный двухместный электрический автомобиль на нашем рынке.

Однако во Вьетнаме оно должно быть доступно: VinFast прогнозирует, что его самый маленький автомобиль может стать новым «национальным транспортным средством» или своего рода народным автомобилем для родной страны, воплотив «автомобильные мечты» миллионов семей.