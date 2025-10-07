В'єтнамський VinFast з українським власником просуває лінійку електробусів у Європі

Після блискавичного освоєння внутрішнього вʼєтнамського авторинку компанія VinFast під керівництвом колишнього українського бізнесмена Фам Нят Вионг, почала просувати свою техніку на світовій арені.

Як пише eurotransport.de, бренд VinFast планує "налагодити партнерські відносини з провідними європейськими транспортними та інфраструктурними компаніями, щоб забезпечити постійну присутність електричних автобусів VinFast у всьому регіоні".

Входженню на європейський ринок передувало захоплення внутрішнього ринку. Чотири роки тому електричні автобуси компанії з нульовим рівнем викидів почали працювати у В'єтнамі.

Тридверний 12-метровий VinFast EB 12 спроможний на одному заряді батареї пройти 400 кілометрів і за 2-3 години відновитися. Фото: VinFast

Фам Нят Вион не приховує, що В'єтнамі йому стало тісно. Зараз VinFast створив цілу екосистему електричних автобусів, що охоплює виробництво, експлуатацію та технічне обслуговування. Заводи компанії можуть виробляти від 1500 до 2000 автобусів щорічно, причому кожен етап процесу відповідає стандартам сертифікації CE.

Тепер VinFast презентував на виставці Busworld Europe 2025 лінійку власних електричних автобусів, де було представлено дві моделі – EB 8 та EB 12.

Обидві повністю електричні моделі розроблялися під суворі стандарти Європейського Союзу та почнуть експлуатуватися у Європі вже у 2026 році.

На виставці Busworld Europe 2025 (див. вгорі та внизу) VinFast заявив про вхід бренду в європейський сектор громадського електротранспорту. Фото: sustainable-bus.com, busambassador.co.uk

Щоправда, вміст портфеля замовлень та їх географія не розголошуються. Однак озвучено, що VinFast планує створити європейську дистриб'юторську мережу в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Швеції, а також по всій Центрально-Східній Європі та країнах Балтії.

"Окрім наших електричних пасажирських автобусів, ми прагнемо побудувати комплексну екосистему зеленої мобільності, щоб зробити електрифікацію доступнішою, ніж будь-коли раніше. Зі зростанням асортименту продукції ми впевнені у створенні транспортної мережі з нульовим рівнем викидів, яка принесе чистіші та здоровіші міста жителям Європи", – заявив генеральний директор VinFast Ле Тхі Тху Тхуї.

Електричні автобуси VinFast EB12 та EB8, де цифровий індекс вказує на довжину пасажирських машин, будуть конкурувати з технікою інших брендів. Своєрідний дозвіл на це вже є: 12,1-метрова модель EB 12 (див. відео нижче) отримала сертифікати ЄЕК ООН та CE і вже доступна для замовлення.

Пасажиромісткість автобуса сягає 90 осіб (35 сидячих, 54 стоячих, 1 місце для крісла колісного), розмір, конфігурація, запас ходу та сумісність із зарядними пристроями спеціально розроблені для Європи. Це забезпечує безперешкодну та якнайкращу інтеграцію в теперішню інфраструктуру.

Обидві моделі живляться від акумуляторів LFP від провідних світових виробників, як от CATL та Gotion. Вони пропонують ємність до 422 кВт-год та забезпечують реальний запас ходу до 400 кілометрів. Завдяки технології швидкої зарядки потужністю до 140 кВт, транспортні засоби можна зарядити всього за дві-три години.

Враховуючи давні зв'язки засновника компанії з українським бізнесом, є велика ймовірність, що електричні автобуси невдовзі можуть з'явитися в Україні. Тим паче, що тут практично є вільною 8-метрова ніша в сегменті електричних пасажирських машин. Ось з неї (див. відео нижче) в'єтнамський виробник і може розпочати освоєння українського ринку.

На обидва автобуси надається 5-річна гарантія без обмеження пробігу на транспортний засіб та до 8 років на високовольтний акумулятор та антикорозійний захист.

Автобуси мають низку інтелектуальних технологій, включаючи передові системи допомоги водієві, такі як моніторинг сліпих зон, інтелектуальну підтримку прискорення, попередження про лобове зіткнення та виявлення втоми водія.

Цей 8-метровий (8,67 м) електричний автобус EB 8 може вмістити до 60 пасажирів. Фото: VinFast

Для зручностей пасажирів в салонах роздаватимуть Wi-Fi, є порти зарядки USB, бортові розваги та системи пневматичної підвіски із заниженим шасі для комфортної посадки та висадки.

"Ми завжди вважали Європу одним із наших найважливіших ринків не лише через її економічний потенціал, але й через її відповідність нашому власному баченню більш зеленого та сталого майбутнього”, – наголошує голова VinFast Ле Тхі Тху Тхуї.