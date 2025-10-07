Колона автобусів з показу виставки Busworld 2025 розтягнулася на пʼять кілометрів

Організатори вже підрахували, що провідною країною за кількістю експонентів є Туреччина зі 107 компаніями, на другому місці – Китай з 85 компаніями, а на третьому – Німеччина з 68 компаніями, яка цього разу поступилася місцем китайцям.

Цю статистику наводять і розповідають про новинки, у тому числі й про зроблені прем'єри, наші колеги зі спеціалізованого видання sustainable-bus.com.

Alfabus Europa демонструє три нові електричні моделі, розроблені для європейського ринку: 12,3-метровий ECITY L12, оснащений акумуляторами наступного покоління місткістю 528 кВт-год. На подіумі також стоять 6,5-метровий ECITY L06, компактний мікроавтобус класу I, призначений для вузьких міських районів, та 13,3-метровий E-INTERCITY L13, призначений для перевезень на короткі та середні відстані.

Компанія BYD представила електробуси BYD eBus B12.b HF та BYD eBus B18.b, а також електробус B12.b LE. Виробник експлуатує понад 5000 електробусів у 26 європейських країнах, виробляє понад 1000 одиниць у Комаромі, Угорщина, та відкрив перший центр обслуговування акумуляторів виробників оригінального обладнання у Великій Британії.

B18.b — це 18-метровий зчленований автобус з місткістю до 746 кВт-год, запасом ходу 630 км, опціональним повним приводом та вдосконаленими гальмівними та підвісними системами.

B12.b HF — це міжміський автобус з високою підлогою, який має три варіанти акумуляторів (311 кВт·год, 429 кВт·год, 495 кВт·год), максимальний запас ходу 650 км, подвійну зарядку потужністю 520 кВт та багажне відділення об'ємом 5,7 м³.

Daimler Buses викотив світову прем'єру повністю електричного Mercedes-Benz eIntouro, дебютував з новим поколінням акумуляторів NMC4 для eCitaro, а також святкує два важливих ювілеї моделі.

Автобус eIntouro (див. відео нижче) розроблений для міжміських перевезень на акумуляторних батареях, доступних у двох варіантах довжини та з бездротовими оновленнями програмного забезпечення.

eCitaro з акумуляторами NMC4 обіцяє вищу щільність енергії, більший запас ходу та триваліший термін служби, із зарядною потужністю до 300 кВт.

Setra представила найновіші автобуси MultiClass, ComfortClass та TopClass, що підкреслює їх універсальність у різних сферах застосування.

Компанія Higer представила три електричні моделі нової серії V — V12E, V12E Pro та V13E, що стало черговим кроком у її європейській експансії.

Розроблений упродовж трьох років та адаптований до європейських стандартів модельний ряд відрізняється модульною архітектурою, збільшеною місткістю багажного відділення та вдосконаленими композитними матеріалами для підвищення зручності обслуговування та ефективності.

Компанія Ikarus представила Ikarus 180e – повністю електричний зчленований автобус. 18,75-метровий транспортний засіб перевозить до 126 пасажирів і оснащений акумуляторами CATL LFP ємністю 563 або 640 кВт-год, центральною системою приводу з рідинно-охолодженим двигуном PMS та максимальною потужністю 350–375 кВт.

Автобус має конфігурацію дверей 2–2–2–2, 45 фіксованих сидінь, 5 складних сидінь, 2 місця для крісел колісних та 126 стоячих місць. Повна вага – 30 тонн. Він включає системи безпеки та допомоги водієві, такі як Mobileye 8 Connect, камери типу «риб’яче око» та систему контролю втоми.

Компанія Iveco Bus показує eDaily LE, електричний мікроавтобус з низьким входом, та G-Way 9,5 м, вузький мікроавтобус, сумісний з біометаном, а також E-Way, Crossway Elec, Crossway Low Entry Elec та Evadys.

Президент Iveco Bus Клаудіо Пассеріні повідомив, що група займає 54% ринку міжміських автобусів у Європі (за другий квартал 2025 року) та 21% ринку електричних міських автобусів, посідаючи друге місце за загальними європейськими обсягами з часткою ринку 20%.

Компанія Karsan Automotive представила своє повне портфоліо електричних автомобілів, включаючи e-Ata Hydrogen, e-Atak та нещодавно представлений автономний e-Jest.

Генеральний директор Окан Баш оголосив, що в усій лінійці буде впроваджено нове покоління акумуляторів, ємність яких збільшиться до 105 кВт·год у e-Jest, 264 кВт-год у e-Atak, 528 кВт-год у 12-метровій e-Ata та 800 кВт-год у 18-метровій версії.

Після постачань 547 автомобілів у 2024 році Karsan планує випустити 700 одиниць у 2025 році, що на 25 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Компанія MAN Truck & Bus представляє свій перший повністю електричний туристичний автобус Lion's Coach 14 E. Створений на основі сімейства Lion's City E, eCoach поєднує перевірену технологію приводу eTruck з новими акумуляторними блоками NMC від MAN.

Тут пропонується місткість 320–480 кВт-год, запас ходу до 650 км та місця для 63 пасажирів без зменшення багажного простору. Виробництво має розпочатися у 2026 році на заводі MAN в Анкарі.

Компанія MCV представила на Busworld свій новий водневий автобус C127 FC Low Entry. 12,1-метровий автобус має повну масу без навантаження приблизно 14 000 кг, розрахований на 43 пасажири та загальну місткість до 79 осіб, залежно від конфігурації дверей.

Оснащений паливним елементом Ballard потужністю 100 кВт (замовлення на 50 одиниць було отримано на початку 2025 року) та центральним двигуном Voith (пізніше Driventic) піковою потужністю 410 кВт, автобус перевозить близько 40 кг водню під тиском 350 бар та має акумулятор місткістю 100 кВт-год для підтримки гібридної роботи.

Компанія Otokar представила сім автобусів, включаючи електричні та автономні моделі, підкреслюючи свої технологічні інновації. 10,9-метровий e-KENT дебютував разом з автономними прототипами e-CENTRO та e-TERRITO.

У 2024 році компанія досягла обороту в 962 мільйони доларів США, при цьому 64% доходів становив експорт, а понад 68 000 автобусів працювали по всьому світу. Італія, Іспанія та Франція залишаються ключовими європейськими ринками, тоді як Німеччина та країни Північної Європи є наступними для розширення. Otokar наголосила на своєму сучасному європейському виробничому заводі та постійних інвестиціях в електрифікацію та автономні технології.

Компанія Scania представила свою нову платформу автобусів з високою підлогою та акумуляторними електричними двигунами. Електричний туристичний автобус Scania Caetano з правим кермом.

Поряд з Irizar i3 Electric на шасі Scania та Scania Touring з кузовом Higer, пропонує запас ходу до 600 км та багажне відділення, майже еквівалентне звичайним автобусам, а також підтримує різні типи кузовів. Вихідна потужність сягає 330 кВт, встановлена енергія до 534 кВт-год (480 кВт-год корисної) та зарядна здатність до 325 кВт (500 А).

Автобусна група VDL Bus Group представила п'ять транспортних засобів: два туристичні автобуси Futura 3, 13,5-метровий Citea Low Entry, а також, від імені Van Hool, надвисокоповерховий автобус Astron та двоповерховий автобус Astromega.

А переможцями премії Sustainable Bus Awards 2026 стали…

Solaris Urbino 10.5 Electric, Iveco Bus Crossway Elec NF та MAN Lion's Coach 14 E отримали нагороду Sustainable Bus Awards 2026 у категоріях «Міський», «Міжміський» та «Автобусний»

Церемонія нагородження відбулася в Брюсселі під час гала-вечора Busworld Europe.