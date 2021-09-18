Украинцы стали чаще искать автомобили из Америки, чем из Европы.

За три года спрос на авто из США вырос на 33% (с 89 тыс. запросов в месяц до 119 тыс.). Скачек роста пришелся на апрель-май 2020 года. Тогда же произошел спад интереса к авто из Литвы, Польши и Германии. Об этом говорит исследование цифровой консалтинговой компании "Ольшанский и Партнеры".

В целом на интерес к авто в США, Литве, Польше и Германии приходится практически половина всего спроса с упоминанием стран (48,2% – в среднем 433 тыс. запросов в месяц).

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В то же время наибольшей популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс. раз в месяц. За три года такой вид спроса вырос на 6% (с 272,5 тыс. до 288 тыс. запросов в месяц).

Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 стран, упоминаемых при поиске авто, за 3 года, июль 2018 – июнь 2021