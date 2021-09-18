Українці почали частіше шукати автомобілі з Америки, ніж з Європи.

За три роки попит на авто зі США зріс на 33% (з 89 тис. запитів в місяць до 119 тис). Скачок зростання припав на квітень-травень 2020 року. Тоді ж стався спад інтересу до авто з Литви, Польщі та Німеччини. Про це говорить дослідження цифрової консалтингової компанії “Ольшанський і Партнери".

В цілому на інтерес до авто в США, Литві, Польщі та Німеччини припадає практично половина всього попиту зі згадкою країн (48,2% – в середньому 433 тис. запитів в місяць).

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Водночас найбільшою популярністю незмінно користуються авто з України: їх шукають в Google понад 320 тис. раз на місяць. За три роки такий вид попиту виріс на 6% (з 272,5 тис. до 288 тис. запитів в місяць).

Динаміка онлайн-попиту на ТОП-10 країн, що згадуються під час пошуку авто, за 3 роки, липень 2018 – червень 2021