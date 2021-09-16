Серед лідерів пошукових запитів – ВАЗ та Volkswagen.

Влітку цього року цифровим консалтинговим агентством “Ольшанський і Партнери" було проведено дослідження онлайн-ринку автомобілів в Україні. Згідно з ним, найчастіше для продажу, покупки або оренди українці шукають в інтернеті ВАЗ — понад 440 тис. раз на місяць або 5,3 млн раз на рік. Щоправда, це авто лише шукають – реальні угоди купівлі-продажу ВАЗів реєструються нечасто. Можливо, запити щодо ВАЗів формуються в тому числі через необхідність їх лагодити, адже ці авто ламаються часто, а власники ремонтують їх власноруч.

Що ж стосується інформаційного попиту, лідером серед брендів виступає Volkswagen. Його найчастіше шукають без приставки "куплю" або "продам". У пошуковий рядок Volkswagen вбивають близько 1,4 млн раз на місяць або 17,4 млн раз на рік. Така активність українських користувачів інтернету виливається і у продажі – наприклад, Volkswagen Passat є незмінним лідером імпорту в Україну вживаних авто.

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На третьому місці в статистиці комерційного попиту вже кілька років тримається Renault, але є ймовірність, що його потіснять. За темпами зростання комерційного попиту влітку 2021 лідирувала Toyota: +50%. До речі, це підтверджується реальними продажами – Toyota та Renault вже довгий час є лідерами ринку нових авто в Україні.

"Попит на певні бренди авто в Інтернеті формують люди, які перебувають на території України. Вони" гуглять "різну інформацію, пов'язану з автомобілями – моделі, як полагодити, особливості конструкції – все, що завгодно. Таких запитів завжди абсолютна більшість, і пошукова система вміє виділити їх за територіальною ознакою, – пояснює Анна Артеменко, автор ідеї, директор з розвитку бізнесу "Ольшанський і Партнери".

Комерційна категорія попиту безпосередньо демонструють інтерес, пов'язаний з купівлею. У випадку з автомобілями це, наприклад "купити бренд київ” або “* модель * вартість Україна".

Якщо статистика щодо попиту, особливо комерційного, суттєво розходиться з даними про кількість продажів в компанії, то це свідчить про те, що бізнес-модель не повною мірою відповідає ринку. З одного боку, маркетинг компанії-продавця може не досягати свого покупця. З іншого боку, покупець може шукати машину своїм, специфічним способом".