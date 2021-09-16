Среди лидеров поисковых запросов – ВАЗ и Volkswagen.

Летом этого года цифровым консалтинговым агентством “Ольшанский и Партнеры" было проведено исследование онлайн-рынка автомобилей в Украине. Согласно ему, чаще всего для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете ВАЗ – свыше 440 тыс. раз в месяц или 5,3 млн раз в год. Правда, это авто только ищут, реальные сделки купли-продажи ВАЗов регистрируются нечасто. Возможно, запросы по ВАЗам формируются в том числе из-за необходимости их чинить, ведь эти авто ломаются часто, а владельцы ремонтируют их собственноручно.

Что же касается информационного спроса, лидером среди брендов выступает Volkswagen. Его чаще всего ищут без приставки "куплю" или "продам". В поисковую строку Volkswagen вбивают около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год. Такая активность украинских пользователей интернета выливается и в продажи – например, Volkswagen Passat является неизменным лидером импорта в Украину подержанных авто.

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На третьем месте в статистике коммерческого спроса уже несколько лет держится Renault, но есть вероятность, что его потеснят. По темпам роста коммерческого спроса летом 2021 года лидировала Toyota: +50%. Кстати, это подтверждается реальными продажами – Toyota и Renault уже долгое время являются лидерами рынка новых авто в Украине.

"Спрос на определенные бренды авто в Интернете формируют люди, которые находятся на территории Украины. Они "гуглят" разную информацию, связанную с автомобилями – модели, как починить, особенности конструкции – все, что угодно. Таких запросов всегда абсолютное большинство, и поисковая система умеет выделить их по территориальному признаку, – объясняет Анна Артеменко, автор идеи, директор по развитию бизнеса "Ольшанский и Партнеры".

Коммерческая категория спроса напрямую демонстрируют интерес, связанный с покупкой. В случае с автомобилями это, например "купить бренд киев» или «*модель* стоимость украина".

Если статистика по спросу, особенно коммерческому, существенно расходится с данными о количестве продаж в компании, то это свидетельствует о том, что бизнес-модель не вполне соответствует рынку. С одной стороны, маркетинг компании-продавца может не в полной мере достигать своего покупателя. С другой стороны, покупатель может искать машину своим, специфичным способом".