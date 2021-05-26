Концерн GM показал Chevrolet Blazer 2022 года

Согласно официальной информации о Chevrolet Blazer 2022 года, новым базовым двигателем стал 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Он заменяет атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель.

Этот двигатель выдает 228 л.с. (Ранее был на 193 лошадиные силы). Также существует возможность 3,6-литрового V6 в версии RS.

Другие нововведения связаны с внешним видом. Версии LT и RS доступны с двухцветными опциями крыши.

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Цены еще неизвестны, но ожидается, что базовая цена поднимется из-за отказа от комплектации L. Самый дешевый Blazer 2021 с 2,0-литровым турбонаддувом начинался с 34 595 долларов.