Концерн GM показав Chevrolet Blazer 2022 року.

Згідно з офіційною інформацією про Chevrolet Blazer 2022 року, новим базовим двигуном став 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий мотор з турбонаддувом. Він замінює атмосферний 2,5-літровий чотирициліндровий двигун.

Цей двигун видає 228 к.с. (раніше був на 193 кінські сили). Також існує можливість 3,6-літрового V6 у версії RS.

Інші нововведення пов’язані з зовнішнім виглядом. Версії LT та RS доступні з двоколірними опціями даху.

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Ціни ще невідомі, але очікується, що базова ціна підніметься через відмову від комплектації L. Найдешевший Blazer 2021 року з 2,0-літровим турбонаддувом починався з 34 595 доларів.