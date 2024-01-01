Популярный в Украине пикап стал мощнее

Обновленный Peugeot Landtrek унаследовал все ключевые преимущества предшественника и приобрел новые.

В частности, Landtrek получил другую решетку радиатора с обновленным логотипом, измененный передний бампер с серебристыми вставками, надпись на крышке кузова.

Вспомните тест-драйв Peugeot Landtrek

Кроме новой внешности, пикап получил более современный салон. Так, впервые пикап Landtrek в максимальной комплектации – полностью цифровой 7-дюймовый кластер панели приборов, что гарантирует быстрое считывание информации и дополняет 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Кроме того, все версии автомобиля получают руль обновленного дизайна – с новым логотипом и кнопками управления дополнительными функциями.

Одним из ключевых изменений обновленного Landtrek стало появление турбодизеля 2.2 MultiJet 200, что приходит на замену прошлому 1,9-литровому дизельному мотору. Новый турбодизель отличается значительно увеличенной мощностью на уровне 200 л.с. против 150 л.с. ранее, и крутящим моментом 400 Нм (для МКПП) или даже 450 Нм (для АКПП), что доступен уже на 1500 об/мин.

Впервые пикап Landtrek предлагает сочетание турбодизеля и современной 8-ступенчатой автоматической коробки переключения передач. Благодаря такой комбинации он обеспечивает ускорение до 100 км/ч – за 10,1 секунды; максимальную скорость 180 км/ч; потребление топлива – 9,2 л на 100 км в комбинированном цикле WLTP.

Кроме того, пикап Peugeot Landtrek 2.2 MultiJet 200 АКП-8 оснащен новой системой полного привода 4х4: понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала, а также переключатель DRIVE MODE с возможностью выбора одного из четырех режимов движения для адаптации трансмиссии к разному типу покрытия и условиям вождения.

В гамме версий Peugeot Landtrek будет предложен вариант с классической 6-ступенчатой МКПП и полным приводом 4х4 с понижающим рядом и функцией блокировки заднего дифференциала. Такой вариант автомобиля обеспечивает возможность ускорения 0-100 км/ч за 13 секунд, максимальную скорость на уровне 180 км/ч., а также умеренное потребление топлива – всего 8,4 л на 100 км в комбинированном цикле WLTP.

Комплектации Peugeot Landtrek: