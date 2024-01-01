Популярний в Україні пікап став потужнішим

Оновлений Peugeot Landtrek успадкував всі ключові переваги попередника та отримав нові.

Зокрема, Landtrek отримав іншу решітку радіатора з оновленим логотипом, змінений передній бампер зі сріблястими вставками, напис на кришці кузова.

Пригадайте тест-драйв Peugeot Landtrek

Окрім нової зовнішності, пікап отримав більш сучасніший салон. Так, вперше пікап Landtrek в максимальній комплектації отримав повністю цифровий 7-дюймовий кластер панелі приладів, що гарантує швидке зчитування інформації та доповнює 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Крім того, усі версії автомобіля отримують кермо оновленого дизайну – з новим логотипом та кнопками керування додатковими функціями.

Однією з ключових змін оновленого Landtrek стала поява турбодизеля 2.2 MultiJet 200, що приходить на заміну минулому 1,9-літровому дизельному мотору. Новий турбодизель вирізняється значно збільшеною потужністю на рівні 200 к.с. проти 150 к.с. раніше, та крутним моментом 400 Нм (для МКПП) або навіть 450 Нм (для АКПП), що доступний вже на 1500 об/хв.

Вперше пікап Landtrek пропонує поєднання турбодизеля та сучасної 8-ступеневої автоматичної коробки перемикання передач. Завдяки такій комбінації він забезпечує прискорення до 100 км/год – за 10,1 секунди; максимальну швидкість 180 км/год; споживання палива – 9,2 л на 100 км в комбінованому циклі WLTP.

Крім того, пікап Peugeot Landtrek 2.2 MultiJet 200 АКП-8 оснащено новою системою повного приводу 4х4: знижувальний ряд, блокування заднього диференціала, а також перемикач DRIVE MODE з можливістю вибору одного з чотирьох режимів руху для адаптації трансмісії до різного типу покриття і умов водіння.

В гаммі версій Peugeot Landtrek буде запропонований варіант з класичною 6-ступеневою МКПП та повним приводом 4х4 зі знижувальним рядом і функцією блокування заднього диференціала. Такий варіант автомобіля забезпечує можливість прискорення 0-100 км/год за 13 секунд, максимальну швидкість на рівні 180 км/год., а також помірне споживання пального – лише 8,4 л на 100 км в комбінованому циклі WLTP.

Комплектації Peugeot Landtrek: